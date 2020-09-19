هزینه جراحی «خارپاشنه» احسان حدادی در آلمان چند هزار یورو است؟

به گزارش خبرنگار مهر، احسان حدادی با موافقت و مسئولیت فدراسیون پزشکی ورزشی به آلمان اعزام می شود تا خارپاشنه چپ خود را جراحی کند؛ عملی که در ایران هم انجام آن امکان پذیر است اما با درخواست خود حدادی و موافقت فدراسیون پزشکی ورزشی در آلمان انجام خواهد شد.

فدراسیون پزشکی ورزشی در واقع هزینه های اعزام و جراحی احسان حدادی را متقبل شده است. این هزینه حدود ۸ تا ۹ هزار یورو برآورد شده است.

محمداسد مسجدی سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه گفت: رقم دقیق مشخص نیست اما با توجه به قیمت یورو و هزینه های لازم برای اعزام و انجام جراحی، پیش بینی شده که معادل ۸ تا ۹ هزار یورو برای عمل حدادی لازم باشد.

قرار است این هزینه توسط فدراسیون پزشکی ورزشی در اختیار فدراسیون دوومیدانی قرار داده شود تا مقدمات اعزام فراهم شود.

احسان حدادی یکی از المپین های ایران برای المپیک توکیو است. وی در لیگ جهانی ۲۰۱۹ الماس (قطر) در ماده پرتاب دیسک صاحب سهمیه المپیک شد. حدادی نایب قهرمانی المپیک لندن را هم در کارنامه دارد اما در المپیک ریو کاری از پیش نبرد.