به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس ایران و الدحیل قطر در هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا ساعت ۱۹:۳۰ روز دوشنبه این هفته در قطر برگزار می شود.

پرسپولیس در حال حاضر با ۷ امتیاز در صدر جدول گروه سوم است و التعاون عربستان و الدحیل قطر ۶ امتیازی هستند. مسابقه روز دوشنبه پرسپولیس از اهمیت زیادی برخوردار است و نماینده ایران در صورت برد می تواند صعودش به مرحله بعد را قطعی کند.

هرچند «مهدی بن عطیه» مدافع سرشناس الدحیل به دلیل محرومیت در بازی روز دوشنبه غایب است، اما سرمربی الدحیل اعلام کرد مصدومیت دو بازیکن کلیدی دیگر این تیم برطرف شده است.

«ولید الرکراکی» در این ارتباط گفت: برای بازی بعد کریم بوضیاف و لوئیز جونیور را در اختیار داریم و این نکته مثبتی برای ما خواهد بود. برای پیروزی و صعود تلاش می کنیم و قادر به انجام آن هستیم. به قدرت بازیکنان خود ایمان داریم.