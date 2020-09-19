کنار کشیدن الوحده به استقلال ضربه زد/ الشرطه تیم بسیار خوبی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید نامجو مطلق در نشست خبری پیش از بازی با الشرطه با اشاره به اتفاقی که در گروه اول مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان آسیا رخ داد گفت: کنار کشیدن الوحده نظم بازیها را بر هم زد و بیشتر از آن که به سود ما باشد، به ضرر ما شد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال ادامه داد: سودی که ما از غیبت الوحده بردیم استراحت مضاعفی بود که ما نسبت به تیم‌های دیگر داشتیم و ضرری که ما از این موضوع دیدیم این است که نسبت به رقبا از شرایط بازی دور ماندیم. ضمن این که الوحده از شرطه و الاهلی امتیازاتی گرفته بود که در صورت ادامه حضور در جدول می توانست به سود ما باشد.

وی افزود: تیم بسیار خوب و با انگیزه‌ای داریم و من به همراه همه اعضای کادر و بازیکنان نهایت تلاش خود را انجام می دهیم تا شرایطی ایجاد کنیم که با موفقیت از این مرحله صعود کرده و به مرحله بعدی برسیم.

سرمربی استقلال بیان داشت: الشرطه تیم بسیار خوبی است و چون ما قبلا هم با این تیم در عراق بازی کردیم، شناخت خوبی از آنها داریم. البته این تیم الشرطه نسبت به تیمی که در عراق با ما بازی کرد بهتر، کاملتر و آماده تر است. اما ما هم نسبت به آن زمان تیم بهتری هستیم.

نامجو مطلق با اشاره به مصدومیت یزدانی گفت: ما برای این بازی تنها یک بازیکن مصدوم داریم و به جز سیاوش یزدانی همه نفرات خود را در اختیار داریم. به دنبال پیروزی در این بازی و صعود از مرحله گروهی هستیم تا بتوانیم دل میلیون‌ها هوادار خود در ایران و خارج از ایران را شاد کنیم. چون استقلال یکی از قدیمی ترین و پر افتخار ترین تیم های آسیایی است و به جز ایران، خارج از ایران هم هواداران زیادی دارد.