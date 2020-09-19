ربات ۲ متری کارگر فروشگاه خواربارفروشی ژاپنی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، قرار است ربات ها وظیفه پر کردن قفسه فروشگاه های خواربار فروشی ژاپنی را انجام دهند تا به این ترتیب با چالش کمبود نیروی کار در این کشور مقابله شود و از سوی دیگر با توجه به شیوع کووید ۱۹ قوانین فاصله گذاری اجتماعی برای کارگران نیز رعایت شود.

در همین راستا دومین فروشگاه بزرگ خواربار فروشی ژاپن به نام « فمیلی مارت» با شرکت رباتیک «تله اگزیستنس» همکاری و از ربات «مدل- تی» آن استفاده می کند.

این ربات به جای استفاده از هوش مصنوعی به یک اپراتور انسانی متصل است که از راه دور و با کمک فناوری واقعیت مجازی حرکات ربات را کنترل می کند.

این ربات ۲ متری (۷ فوتی) قابلیت انجام حرکات مختلف را دارد و می تواند با ۵۰ میلیونم ثانیه تاخیر پس از دریافت دستور از اپراتور، محصولات را از زمین بلند و جابه جا کند.

در هفته گذشته یک دستگاه از ربات « مدل-تی» در یک فروشگاه خواربار زیر مجموعه میتسوبیشی به کار گرفته شده است.