به گزارش خبرگزاری مهر، سید کمال خرازی درباره ادعای آمریکا مبنی بر بازگشت تحریم‌های شورای امنیت از جمله تحریم تسلیحاتی ایران اظهارداشت: این ادعای آمریکا آن‌قدر بی‌مبنا و بی‌معناست که حتی متحدان نزدیک آمریکا نیز آن را غیرمشروع می‌دانند؛ زیرا با خروج آمریکا از برجام حقی برای آن رژیم در استفاده از بند ماشه در برجام یا قطعنامه ۲۲۳۱ قائل نیستند.

خرازی تصریح کرد: البته آمریکا که با سیاست یکجانبه‌گرایی خود اهمیتی برای نهادهای بین‌المللی قائل نیست و با زورگویی تلاش دارد سیاست‌های نامعقول خود را بر دیگران تحمیل کند، به منظور اجرای خواست نامشروع خود در تمدید تحریم تسلیحاتی ایران نیازی به تمسک به قطعنامه‌های شورای امنیت ندارد، چنانکه الان هم از طریق تهدید دیگران به تحریم‌های ثانویه قصد دارد جلوی معاملات تسلیحاتی ایران را بگیرد.

خرازی در پاسخ به این سوال که پاسخ ایران به اقدامات آمریکا چه خواهد بود؟ گفت: ایران براساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد درباره حق ذاتی دفاع از خود مجاز است بی‌درنگ پاسخی قاطع به هرگونه اقدام تجاوزکارانه آمریکا به بهانه بازگشت قطعنامه‌های لغو شده در قطعنامه ۲۲۳۱ بدهد. آن‌ها می‌دانند که ایران در دفاع از حقوق خود مطلقاً کوتاه نمی‌آید و این را بارها در عمل به اثبات رسانده است.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در پاسخ به این سوال که ارزیابی شما درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چیست؟ گفت: برای ایران فرق ندارد چه کسی در نوامبر انتخاب خواهد شد، برای ما سیاست‌های آمریکا ملاک عمل خواهد بود. البته دوره ریاست ترامپ از این جهت مهم بود که ماهیت آمریکا برای جهانیان به خوبی آشکار شد. امروز پوچ بودن شعارهای فریبنده آمریکایی‌ها و استفاده ابزاری آن‌ها از نهادهای بین‌المللی علیه دیگران برای همگان روشن شده است.