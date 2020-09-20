«مکانیسم ماشه» حاصل اعتماد به دشمن است/ ماشه بدون تیر خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس گودرزی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی،گفت: لازم است در محکومیت زیاده خواهی های آمریکا و تهدید به اعمال «مکانیسم ماشه» بگویم که مکانیسم ماشه حاصل اعتماد به دشمن است.

وی تأکید کرد: هر کشور و ملتی که به دشمنش اعتماد کند، متضرر می شود و بی اعتمادی به دشمن و شناخت آن باعث عزت و سرافرازی ملت می شود.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قطعاً ماشه بدون تیر خواهد بود و دشمن تا به امروز هر غلطی که خواسته کرده است و در این شرایط ملت ما باید بیش از گذشته خود را قوی کند و در مقابل آنان بایستد.

نیک بین: مجلس باید مقابل اقدام امریکا، کار انقلابی کند

در ادامه جلسه، حجت الاسلام جواد نیک بین نماینده مردم کاشمر در مجلس هم طی تذکری شفاهی، گفت: در هفته دفاع مقدس هستیم و باید اقدامی انقلابی در برابر اعمال مکانیسم ماشه انجام شود.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی باید در مقابل ابرقدرت های جهان ایستادگی کند و کاری انقلابی دربرابر این اقدام آمریکا انجام دهد.