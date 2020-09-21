به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم کوتاه «انبار» به کارگردانی حسین ترک جوش در اولین حضور بین المللی خود راهی جشنواره فیلم «جوایز نوکو ۲۰۲۰» نیویورک شد.

پنجمین دوره جشنواره فیلم «جوایز نوکو ۲۰۲۰» The ۲۰۲۰ Nukhu Award امسال با شرایط و محدودیت های ویژه کرونایی در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۰ برابر با ۱۹ مهر ۱۳۹۹ در شهر نیویورک آمریکا و به صورت آنلاین برگزار می شود.

فیلم کوتاه «انبار» پنجمین تجربه کارگردانی حسین ترک جوش و حاصل نویسندگی مشترک او با شیما اسماعیلی است.

ترک جوش که پیش از این توانسته بود تجربه پنج حضور بین المللی برای فیلم کوتاه خود به نام «جدایی» را در کارنامه هنری اش ثبت کند، گفت: ما صرفا برای ورود به جشنواره فیلم نمی سازیم اما فیلم می تواند شانس حضور و موفقیت در جشنواره های خوب داخلی و خارجی را داشته باشد. قبل از ساختن فیلم به جوانب و اینکه چه اتفاقی قرار است برای آن رقم بخورد، فکر می کنیم.

وی افزود: «انبار» در حوزه اجتماعی و با محوریت یک اتفاق در انبار ضایعات کاغذ است که با ورود پلیس یک سری قضاوت ها صورت می گیرد که باعث چالش فیلم می شود.

بازیگران این فیلم عبارتند از هامون سیدی، علی یعقوبی، محمدرضا هلال زاده، اودین روشن، فاضل قنادی، علی پیله ور، شیوا سرمست، وحیده اکبری نسب، مرتضی حسینی راد، وحیدباقری، حامد کریوند.

از دیگر عوامل این فیلم می توان به مدیر تصویربرداری: محمود عطشانی، طراحی و ترکیب صدا: سید محمود موسوی نژاد، مدیر تولید: سعید دلاوری، تدوین: محمد تیموری، مدیر صدابرداری: هاشم زنگی، موسیقی: خشایار چهاربچاری، مدیر امور بین الملل و مترجم: امیدعلی چوگانی، طراح صحنه و لباس: سمیه کاری، دستیار صحنه و لباس: طاهره یاری، چهره پرداز: گیتی رنجبر، دستیار اول و برنامه ریز: بهار پری دری، دستیار دوم کارگردان: ثمینه بنفش، جانشین تهیه: سارا دیاری پور، دستیار تهیه: محمد ترک جوش، دستیار تولید: جواد ترک جوش، عکاس و فیلمبردار پشت صحنه: محمد طالبی، طراح پوستر و لوگو: محمد بلادی فرد، مدیر روابط عمومی و امور رسانه: نگار امیری اشاره کرد.