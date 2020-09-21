  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۸:۵۰

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

جان باختن دو نفر بر اثر جاری شدن سیل در تالش

جان باختن دو نفر بر اثر جاری شدن سیل در تالش

معاون عملیات سازمان امداد و نجات کشور از مرگ دو نفر و امدادرسانی به ۱۵۰ نفر از هموطنان بر اثر وقوع حادثه سیل در شهرستان تالش استان گیلان خبر داد.

محمد باقر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره امدادرسانی به حادثه دیدگان سیل شهرستان تالش در استان گیلان گفت: متأسفانه بر اثر جاری شدن سیل در شهرستان‌های تالش، اسالم و ۶ روستا، ۲ نفر از هم‌وطنانمان از جمله یک آقای ۷۰ ساله و یک پسربچه ۱۳ ساله جان خود را از دست داده‌اند.

وی افزود: تاکنون به ۱۵۰ نفر امدادرسانی شده و ۵ تیم امداد و نجات شامل ۲۵ نیروی امدادی در این عملیات شرکت داشته‌اند.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات با اشاره بر اقلام توزیع شده میان حادثه دیدگان، عنوان کرد: در جریان عملیات امدادرسانی به مردم منطقه، ۱۵۰ قوطی کنسرو، ۱۰۰ کیلوگرم برنج، ۶۳ کیلو حبوبات، ۱۴۵ کیلو قند و شکر توزیع شده است.

محمدی تاکید کرد: امدادرسانی به مردم منطقه و آسیب دیدگان از این حادثه همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 5028861
ساناز باقری راد

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها