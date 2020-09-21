جان باختن دو نفر بر اثر جاری شدن سیل در تالش

محمد باقر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره امدادرسانی به حادثه دیدگان سیل شهرستان تالش در استان گیلان گفت: متأسفانه بر اثر جاری شدن سیل در شهرستان‌های تالش، اسالم و ۶ روستا، ۲ نفر از هم‌وطنانمان از جمله یک آقای ۷۰ ساله و یک پسربچه ۱۳ ساله جان خود را از دست داده‌اند.

وی افزود: تاکنون به ۱۵۰ نفر امدادرسانی شده و ۵ تیم امداد و نجات شامل ۲۵ نیروی امدادی در این عملیات شرکت داشته‌اند.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات با اشاره بر اقلام توزیع شده میان حادثه دیدگان، عنوان کرد: در جریان عملیات امدادرسانی به مردم منطقه، ۱۵۰ قوطی کنسرو، ۱۰۰ کیلوگرم برنج، ۶۳ کیلو حبوبات، ۱۴۵ کیلو قند و شکر توزیع شده است.

محمدی تاکید کرد: امدادرسانی به مردم منطقه و آسیب دیدگان از این حادثه همچنان ادامه دارد.