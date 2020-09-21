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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۹:۱۵

با صدور پیامی؛

فرمانده کل سپاه درگذشت مادر شهید همت را تسلیت گفت

فرمانده کل سپاه درگذشت مادر شهید همت را تسلیت گفت

فرمانده کل سپاه در پیامی درگذشت مادر سردار حاج محمد ابراهیم همت فرمانده لشکر مقتدر محمد رسول الله(ص) در دوران دفاع مقدس را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درگذشت  مرحومه حاجیه خانم نصرت همت، مادر ارجمند شهید والامقام سردار حاج محمد ابراهیم همت فرمانده رشید و پرافتخار لشکر مقتدر محمد رسول الله(ص) در دوران دفاع مقدس، سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیام تسلیتی صادر کرد.

متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت ام الشهید  مرحومه حاجیه خانم نصرت همت، مادر ارجمند شهید والامقام سردار سرافراز و جادوانه شهید حاج محمد ابراهیم همت فرمانده رشید و پرافتخار لشکر مقتدر محمد رسول الله(ص) در دوران دفاع مقدس، موجب اندوه و تاسف فراوان شد.

بی شک مجاهدت های فاطمی این مادر صبور و شاکر در تربیت فرزندی برومند  که همواره نام و یاد او برای ایران و ایرانی موجب مباهات  و الگوی وفاداری و فداکاری در دفاع از اسلام و انقلاب است برای همیشه ماندگار و الهام بخش همه مادران این سرزمین  بوده و به مانند خورشیدی پر فروغ بر صفحات تاریخ این مرز و بوم خواهد درخشید.

اینجانب این ضایعه را به بیت مکرم شهید همت و وابستگان به خانواده محترم این فقیده سعیده تسلیت می‌گویم و از درگاه کبریایی برای آن بانوی صالحه  رحمت واسعه الهی و همنشینی با حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) و  فرزند شهیدش و برای بازماندگان و داغدیدگان مکرم، صبر و شکیبایی  مسألت دارم.

سرلشکر پاسدار حسین سلامی

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

کد مطلب 5028923

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