آیین گرامیداشت هفته دفاع مقدس آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تجلیل و تکریم سراسری از یک میلیون پیشکسوت دفاع مقدس و مقاومت با حضور سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس آغاز شد.

در این مراسم امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش، سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه، امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی، سردار سرلشکر صفوی مشاور و دستیار عالی فرمانده کل قوا، سرلشکر حسنی سعدی جانشین فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، امیر محمدرضا قرائی آشتیانی جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سرلشکر مصطفی ایزدی، سرلشکر عطاالله صالحی، سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده قرارگاه فرهنگی خاتم الانبیا، سردار علی شادمانی معاون هماهنگ کننده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، سردار علی عبدالهی معاون هماهنگ کننده ستاد کل، امیر دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش، سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه، امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش، امیر صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش، سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه، امیر عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش، دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش، دریادار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه، سردار کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، حجت الاسلام عباس محمد حسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، حجت الاسلام علی سعیدی، حجت الاسلام عبدالله حاجی صادقی حضور داشتند.

تا دقایقی دیگر، رهبر معظم انقلاب اسلامی به صورت تصویری در آئین تجلیل و تکریم سراسری از یک میلیون پیشکسوت دفاع مقدس و مقاومت به طور زنده سخنرانی می‌کنند.