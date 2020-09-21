ادعای جدید آمریکا درباره توان هسته ای ایران برای تحریک جهانیان

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز به نقل از یک مقام ناشناس آمریکایی مدعی شده که ایران تا پایان سال جاری میلادی به قدر کافی مواد هسته‌ای لازم برای تولید سلاح هسته‌ای را در اختیار خواهد داشت.

رویترز همچنین به نقل از این مقام ناشناس مدعی شده که ایران تا سه ماه دیگر از مواد هسته‌ای لازم برای ساخت بمب اتمی برخوردار خواهد بود.

این مقام آمریکایی در اظهارات خود مدعی شد: به خاطر افزایش تحریک‌آمیز فعالیت‌های هسته‌ای ایران، این کشور می‌تواند تا پایان امسال (سال ۲۰۲۰) به مواد هسته‌ای لازم برای تولید بمب اتم دست پیدا کند.

او گفته که این برآورد بر اساس اطلاعات گردآوری شده به وسیله ایالات متحده از جمله از طریق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دست آمده است.

به گزارش رویترز، برای تولید سلاح اتمی به غنی سازی با غلظت ۹۰ درصد نیاز است.

این مقام آمریکایی در اظهارات خود همچنین ایران را به از سرگیری همکاری با کره شمالی برای تولید موشک‌های بالستیک دوربرد متهم کرد.

به گزارش مهر، آمریکا که در تلاش برای فعال کردن مکانیسم ماشه ناکام مانده تلاش دارد تا با طرح این قبیل ادعاهای اثبات نشده، حساسیت درباره فعالیت هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی را بالا برده و به نحوی اقدامات ضد ایرانی خود را توجیه کند.