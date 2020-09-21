احداث پاتوق محلی در زمین متروکه محله ده ونک

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین خدابخشیان شهردار ناحیه یک منطقه سه گفت: احداث پاتوق های محلی یکی از گام های مدیریت شهری در تحقق محله گرایی و ارتقا سطح سلامت جسم و روح شهروندان است.

وی با اشاره به احداث پاتوق محله در انتهای خیابان شرافتی به متراژ ١٨٠ مترمربع، تصریح کرد: فضای سبز و بوستانهای کوچک محلی به گونه‌ای تجهیز و ساماندهی می شوند که فضای مطلوبی را برای دید و بازدید بیشتر اهالی و تعامل آنان با یکدیگر فراهم آورند.

وی افزود: زمین متروک محله ده ونک، با ١ / ٤٠ مترمکعب خاکبرداری، ١٤٠ متر جدول زیرسازی، ١٥٠ متر مربع بتن ریزی، ١٤٠ متر طول جدول کشی و محوطه سازی، ١٥٠ متر سنگفرش، ٢٠ متر دیوارکشی و ١٥٠ متر مربع سیمان کشی دیوارها به پاتوق محلی تبدیل شد.

خدابخشیان در ادامه گفت: فضای سبز این پاتوق با ١٨ درخت زیتون تلخ، ٨٠ پیری کانتا، ٥٠ بریریس و ٨ خاور خاک باغچه معادل ٤٤ مترمکعب خاک بهره برداری شد.

وی با بیان اینکه پاتوق های محلی، با مشخصه خودمانی بودن و آرامش، جزئی از کانونهای اجتماعی هستند، عنوان کرد: هدف از ساماندهی پاتوق های محله، کاهش نقاط بی دفاع شهری و تلاش برای قویتر شدن تعاملات اجتماعی و ارتقا کیفیت محیط شهری است تا سرزندگی و حس تعلق به محله و امنیت اجتماعی محلات شهرمان تقویت شود.