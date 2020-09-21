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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۱:۱۹

معاون دانشگاه خبر داد:

تمام دستیاران علوم پزشکی تهران بیمه مسئولیت شغلی می شوند

تمام دستیاران علوم پزشکی تهران بیمه مسئولیت شغلی می شوند

طبق مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی تهران، در سال تحصیلی جدید تمامی دستیاران تخصصی و فوق تخصصی و فلوشیپ های گروه پزشکی تحت پوشش بیمه مسوولیت شغلی قرار می گیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر امیرعلی سهراب پور معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اعلام این خبر گفت: دستیاران مهمترین رکن درمان دانشگاه هستند و با وجود تلاش شبانه روزی در بیمارستان ها، از کمترین دریافتی برخوردارند.

وی افزود: خوشبختانه امسال خبر افزایش ۵۰ درصدی حق الزحمه دستیاران از وزارت بهداشت شنیده شد که هرچند ناچیز است، نشانگر توجه وزارت بهداشت به این موضوع بعد از سالهای طولانی است.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکید کرد: با کمال خجالت عرض می کنم که دریافتی یک دستیار تخصصی بهترین دانشگاه کشور، از حداقل حقوق مصوب کارگران مصوب وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی پایین تر است. این اصلاً در شأن بهترین استعدادهای پزشکی کشور نیست.

وی افزود: این عزیزان در مملکت مانده و ادامه تحصیل داده اند و به زودی نیروی تخصصی و فوق تخصصی کشور یعنی اعضای هیات علمی، مدیران و سیاستگذاران آموزش، پژوهش، بهداشت و درمان کشور را تشکیل خواهند داد.

سهراب پور یادآور شد: امید است که وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی، توجه بیشتری به مشکلات بسیار این افراد داشته باشند. قطعا هرچه در حل مشکلات دستیاران بکوشیم و در صورت نیاز سرمایه گذاری کنیم، خیلی زود برداشت خواهیم کرد و فواید آن به نفع سلامت کل جامعه خواهد بود.

وی گفت: از این فرصت استفاده می کنم و از تمامی دستیاران دانشگاه که در کارزار بی امان مبارزه با کروناویروس به طور شبانه روزی حماسه می آفرینند و صدها نفر از آنان به این ویروس موذی مبتلا شده و تعدادی از آنان به مراقبت های ویژه نیاز پیدا کرده اند، صمیمانه سپاسگزاری و قدردانی می کنم.

کد مطلب 5029108

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