به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در حاشیه آیین تجلیل و تکریم از یک ملیون پیشکسوت دفاع مقدس در جمع خبرنگاران گفت: باید اوامر فرماندهی معظم کل قوا را سر لوح کار خود قرار دهیم تا رشد چشم گیری را شاهد باشیم.

وی تجربیات دفاع مقدس را بسیار گرانقدر دانست و تاکید کرد: در دفاع مقدس رکوردهای بسیاری زده شد. مثلاً در حوزه تخصصی من که اطلاعات است رکوردهای بی‌نظیری داشتیم. در عملیات والفجر ۸، هشت صد تیم غواصی از جوانان این کشور رفتند و بدون اینکه دشمن متوجه شود شناسایی را انجام دادند و در شب عملیات گردان‌ها را بدون تلفات به آن سوی رودخانه انتقال دادند. این رکوردی است که یک هزارم آن هم در دنیا وجود ندارد.

