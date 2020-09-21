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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۲:۳۶

سرلشکر باقری در جمع خبرنگاران:

رکوردهای بی‌نظیری در حوزه اطلاعات در دفاع مقدس زده شد

رکوردهای بی‌نظیری در حوزه اطلاعات در دفاع مقدس زده شد

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: در دوران دفاع مقدس که در حوزه اطلاعات فعالیت می‌کردم، رکوردهای بی‌نظیری زده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در حاشیه آیین تجلیل و تکریم از یک ملیون پیشکسوت دفاع مقدس در جمع خبرنگاران گفت: باید اوامر فرماندهی معظم کل قوا را سر لوح کار خود قرار دهیم تا رشد چشم گیری را شاهد باشیم.

وی تجربیات دفاع مقدس را بسیار گرانقدر دانست و تاکید کرد: در دفاع مقدس رکوردهای بسیاری زده شد. مثلاً در حوزه تخصصی من که اطلاعات است رکوردهای بی‌نظیری داشتیم. در عملیات والفجر ۸، هشت صد تیم غواصی از جوانان این کشور رفتند و بدون اینکه دشمن متوجه شود شناسایی را انجام دادند و در شب عملیات گردان‌ها را بدون تلفات به آن سوی رودخانه انتقال دادند. این رکوردی است که یک هزارم آن هم در دنیا وجود ندارد.
 

کد مطلب 5029221
هادی رضایی

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