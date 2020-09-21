وزیر کشور درگذشت مادر شهید همت را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در پیامی به خانواده شهید همت، درگذشت مادر این شهید گرانقدر را تسلیت گفت.

متن پیام وزیر کشور به شرح زیر است:

خانواده محترم شهید همت

سلام علیکم

خبر درگذشت والده محترم و مکرم سردار رشید اسلام، شهید گرانقدر همت، موجب تألم و تأسف فراوان گردید. اینجانب ضمن عرض تسلیت و تعزیت درگذشت این مادر فداکار، از درگاه پروردگار قادر متعال در ایام متعلق به سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدا… الحسین (ع) برای آن فقیده سعیده رحمت و غفران الهی و هم نشینی در کنار فرزند برومندش و برای آن خانواده محترم صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم