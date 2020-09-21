  1. سیاست
  2. دولت
۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۳:۱۵

در پیامی؛

وزیر کشور درگذشت مادر شهید همت را تسلیت گفت

وزیر کشور درگذشت مادر شهید همت را تسلیت گفت

وزیر کشور در پیامی به خانواده شهید همت، درگذشت مادر این شهید گرانقدر را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در پیامی به خانواده شهید همت، درگذشت مادر این شهید گرانقدر را تسلیت گفت.

متن پیام وزیر کشور به شرح زیر است:

خانواده محترم شهید همت
سلام علیکم
خبر درگذشت والده محترم و مکرم سردار رشید اسلام، شهید گرانقدر همت، موجب تألم و تأسف فراوان گردید. اینجانب ضمن عرض تسلیت و تعزیت درگذشت این مادر فداکار، از درگاه پروردگار قادر متعال در ایام متعلق به سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدا… الحسین (ع) برای آن فقیده سعیده رحمت و غفران الهی و هم نشینی در کنار فرزند برومندش و برای آن خانواده محترم صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم

کد مطلب 5029307
طیبه بیات

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها