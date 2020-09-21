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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۵:۵۴

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین:

جهاد امروز ایستادگی بر روی آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب است

جهاد امروز ایستادگی بر روی آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب است

قزوین- نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین گفت: امروز جهاد در این است که پای آرمانهای دفاع مقدس ایستاده و بر روی ارزش‌هایی که برای آن ۴۲ سال است خون داده ایم ایستادگی کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی دوشنبه در مراسم چهلمین سالگرد دفاع مقدس که در سالن اجتماعات شهید امامی استانداری برگزار شد، اظهار کرد: جهاد در راه خدا حقی است که خداوند بر گردن مؤمنین گذاشته است.

وی افزود: امروز جهاد در این است که پای آرمانهای دفاع مقدس ایستاده و بر روی ارزش‌هایی که برای آن ۴۲ سال است خون داده و دفاع می‌کنیم ایستادگی داشته باشیم.

امام جمعه قزوین بیان کرد: در قرآن بین کسانی که در راه خدا قیام می‌کنند و با دشمنان خدا مبارزه می‌کنند و کسانی که راه آفیت‌طلبی برگزیده و در خانه می نیشینند تفاوت قائل شده و این دو را با یکدیگر برابر نمی‌داند.

وی با بیان اینکه جهاد کنندگان در راه خدا دارای ارزش‌های والایی در نزد حضرت حق هستند، عنوان کرد: غفران و رحمت الهی شامل کسانی می‌شود که با از خودگذشتگی و رشادت در راه آرمانهای دین تلاش می‌کنند.

آیت‌الله عابدینی در پایان یادآور شد: امیرالمومنین علی (ع) نیز همیشه از کسانی که در راه خدا مجاهدت نمی‌کردند گلایه کرده و جهاد در راه خدا را از درب‌های بهشت الهی می‌دانستند.

کد مطلب 5029381

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