به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی دوشنبه در مراسم چهلمین سالگرد دفاع مقدس که در سالن اجتماعات شهید امامی استانداری برگزار شد، اظهار کرد: جهاد در راه خدا حقی است که خداوند بر گردن مؤمنین گذاشته است.

وی افزود: امروز جهاد در این است که پای آرمانهای دفاع مقدس ایستاده و بر روی ارزش‌هایی که برای آن ۴۲ سال است خون داده و دفاع می‌کنیم ایستادگی داشته باشیم.

امام جمعه قزوین بیان کرد: در قرآن بین کسانی که در راه خدا قیام می‌کنند و با دشمنان خدا مبارزه می‌کنند و کسانی که راه آفیت‌طلبی برگزیده و در خانه می نیشینند تفاوت قائل شده و این دو را با یکدیگر برابر نمی‌داند.

وی با بیان اینکه جهاد کنندگان در راه خدا دارای ارزش‌های والایی در نزد حضرت حق هستند، عنوان کرد: غفران و رحمت الهی شامل کسانی می‌شود که با از خودگذشتگی و رشادت در راه آرمانهای دین تلاش می‌کنند.

آیت‌الله عابدینی در پایان یادآور شد: امیرالمومنین علی (ع) نیز همیشه از کسانی که در راه خدا مجاهدت نمی‌کردند گلایه کرده و جهاد در راه خدا را از درب‌های بهشت الهی می‌دانستند.