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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۵:۲۴

فرماندار گرگان:

۴۵۰ برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در گرگان برگزار می شود

۴۵۰ برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در گرگان برگزار می شود

گرگان- فرماندار گرگان گفت: به مناسبت هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطره شهداء ۴۵۰ برنامه فرهنگی، ورزشی و غیره در سطح شهرستان گرگان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حمیدی در افتتاحیه برنامه چهلمین سالگرد دفاع مقدس اظهار کرد: ایران اسلامی با دست خالی در برابر دنیا ایستادگی کرد و در جنگی که به خیال صدام چند روزه تمام خواهد شد با رشادت و ایثار شهداهشت سال طول کشید.

وی با بیان اینکه رشادت، ایثار و ایستادگی شهدا باید برای ما الگو قرار بگیرد، تصریح کرد: این ایام فرصتی است که بتوانیم پیام شهداء را به نسل جوان انتقال دهیم.

فرماندارگرگان افزود: به همین مناسبت ۴۵٠ برنامه که با محوریت ۶٠ برنامه توسط ادارات، بیش از ٣١٠ برنامه مردمی توسط پایگاه های مقاومت بسیج و ۶٠ برنامه حوزه های مقاومتی آن، که ٢٠ برنامه شاخص در شهرستان گرگان برگزار می شود.

حمیدی در ادامه تاکید کرد: باید یاد بگیریم با الگو قرار دادن شهدا با روحیه خدمت کنیم و هم خودمان به راه رسم شهدا عمل کنیم و هم به دیگران انتقال دهیم.

کد مطلب 5029402

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