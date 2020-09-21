۴۵۰ برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در گرگان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حمیدی در افتتاحیه برنامه چهلمین سالگرد دفاع مقدس اظهار کرد: ایران اسلامی با دست خالی در برابر دنیا ایستادگی کرد و در جنگی که به خیال صدام چند روزه تمام خواهد شد با رشادت و ایثار شهداهشت سال طول کشید.

وی با بیان اینکه رشادت، ایثار و ایستادگی شهدا باید برای ما الگو قرار بگیرد، تصریح کرد: این ایام فرصتی است که بتوانیم پیام شهداء را به نسل جوان انتقال دهیم.

فرماندارگرگان افزود: به همین مناسبت ۴۵٠ برنامه که با محوریت ۶٠ برنامه توسط ادارات، بیش از ٣١٠ برنامه مردمی توسط پایگاه های مقاومت بسیج و ۶٠ برنامه حوزه های مقاومتی آن، که ٢٠ برنامه شاخص در شهرستان گرگان برگزار می شود.

حمیدی در ادامه تاکید کرد: باید یاد بگیریم با الگو قرار دادن شهدا با روحیه خدمت کنیم و هم خودمان به راه رسم شهدا عمل کنیم و هم به دیگران انتقال دهیم.