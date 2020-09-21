امکان ارتباط مستقیم قضات و کارکنان با رییس قوه قضائیه فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و رسانه دادگستری کل استان تهران، حسن بابایی سرپرست معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری تهران از عملیاتی شدن امکان ارتباط مستقیم قضات و کارکنان اداری با ریاست قوه قضائیه خبر داد.

سرپرست معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری تهران افزود: پیرو تاکیدات ریاست قوه قضائیه مبنی بر تکریم همکاران قضائی و اداری و لزوم ارتباط مستقیم با معظم له، جهت ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات در حال حاضر امکان برقراری ارتباط مستقیم از طریق سامانه راهکار سازمانی در شبکه داخلی قوه قضائیه فراهم گردیده است.

وی در پایان گفت: هدف از ایجاد این امکان، دستیابی به اهداف عالی دستگاه قضائی می‌باشد و تمامی همکاران دادگستری استان تهران می‌توانند مسائل و موضوعات را از این راه ارتباطی به ریاست قوه قضائیه ارسال نمایند.