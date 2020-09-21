  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۵:۵۵

معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری تهران:

امکان ارتباط مستقیم قضات و کارکنان با رییس قوه قضائیه فراهم شد

امکان ارتباط مستقیم قضات و کارکنان با رییس قوه قضائیه فراهم شد

سرپرست معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری تهران از عملیاتی شدن امکان ارتباط مستقیم قضات و کارکنان اداری با ریاست قوه قضائیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و رسانه دادگستری کل استان تهران، حسن بابایی سرپرست معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری تهران از عملیاتی شدن امکان ارتباط مستقیم قضات و کارکنان اداری با ریاست قوه قضائیه خبر داد.

سرپرست معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری تهران افزود: پیرو تاکیدات ریاست قوه قضائیه مبنی بر تکریم همکاران قضائی و اداری و لزوم ارتباط مستقیم با معظم له، جهت ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات در حال حاضر امکان برقراری ارتباط مستقیم از طریق سامانه راهکار سازمانی در شبکه داخلی قوه قضائیه فراهم گردیده است.

وی در پایان گفت: هدف از ایجاد این امکان، دستیابی به اهداف عالی دستگاه قضائی می‌باشد و تمامی همکاران دادگستری استان تهران می‌توانند مسائل و موضوعات را از این راه ارتباطی به ریاست قوه قضائیه ارسال نمایند.

کد مطلب 5029414

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • قضایی IR ۱۴:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۵
      0 0
      پاسخ
      سلام علیکم کاری بکنید تا مردم بتوانند با ریس محترم قوه قضائیه ارتباط مستقیم داشته باشند بعضی از پرونده ها هست فقط با کمک حضرت آیت الله رئیسی بزرگوار تمام میشود پانزده سال هست اسیر دادگستری هستم
      • جوزایی IR ۲۰:۱۰ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
        0 0
        سلام آقای ریسی ریاست مجترم قوه قضایه ازشماخواهشمندم که من بیام شماروببینم من تصادف کردم لگنم دچارشکستگی شدید لگن وران وسرفمور شده ودر رفتگی شدید داردکه پزشکی قانونی خرم ابادبرای پنجاه میلیون در نظرگرفتن هروقت میروم دادگاه بالحنی توهین آمیزبامن رفتارمیکنندمن توانایی هیچ گونه کاری ندارم حتی کارم را از
    • سید رسول حسینی IR ۱۳:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۶
      0 0
      پاسخ
      ریاست محترم قوه قضائیه؛ نگذارید ق جدید شورا تضویب شود عناوین پاداش و افتخاری و .. دارد اعضای باسابقه حقوقی عمرشان در شورا رفته است پیشنهاد دادگاه حقوقی ۲ با واحد مصالحه دارم حقوقدانان باسابقه جذب قضاوت و غیر حقوقدانان در واحد مصالحه.با تشکر فراوان
    • ناشناس IR ۱۴:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
      0 0
      پاسخ
      با سلام لطفاً به داد ما نیروهای قراردادی طرحی در شرکت آبفار سیستان و بلوچستان برسین که در حق ما چه ظلمی دارد میشود چه ز نظر حکم و چه از نظر پرداخت حقوق و مزایا از یک طرف به ما میگن نیروی دولتیم و از یک طرف میگن ما نیروی خصوصی هستیم ما شدیم این وسط توپ هر جا پاس بخوان میدن ما رو .خدا نگذره ازشون

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها