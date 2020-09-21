فراخوان تدریس در مراکز علمی کاربردی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، مریم ابراهیمی رییس دبیرخانه و دبیر هیات اجرایی جذب دانشگاه جامع علمی کاربردی از فراخوان دعوت به همکاری متقاضیان تدریس در مراکز آموزش غیردولتی تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی سال ۹۹ از روز دوشنبه ۳۱ شهریور ماه سالجاری خبر داد.

وی افزود: بر این اساس متقاضیان واجد شرایط می توانند از تاریخ ۳۱ شهریورماه تا ۳۰ مهرماه سالجاری به مدت چهار هفته با مراجعه به سامانه جذب و مدرسان به آدرس http://jam.uast.ac.ir اقدامات لازم به انجام برای مراحل ثبت نام را انجام دهند.

ابراهیمی گفت: ملاک ثبت نام متقاضیان در این فراخوان، تکمیل فرم های سامانه، پرداخت وجه اولیه ثبت نام و اخذ کد رهگیری است.

وی اظهار داشت: تقویم انجام و اتمام فرایند ثبت نام در هر استان بر اساس نیازسنجی انجام شده و تعداد متقاضیان متفاوت بوده است. بنابراین لازم است روسای واحدهای استانی ترتیبی اتخاذ کنند تا با تنظیم تقویمی متناسب با شاخصه های اعلام شده نسبت به اجرای به موقع فرایند ثبت نام، اقدام لازم انجام شود.

ابراهیمی گفت:‌ متقاضیان برای دریافت راهنمای تشکیل پرونده، تعهدنامه، تقویم زمان بندی و متن فراخوان آموزشی به سایت دانشگاه جامع علمی کاربردی به آدرس https://www.uast.ac.ir/fa مراجعه کنند.