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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۶:۱۴

فراخوان تدریس در مراکز علمی کاربردی اعلام شد

فراخوان تدریس در مراکز علمی کاربردی اعلام شد

فراخوان دعوت به همکاری متقاضیان تدریس در مراکز آموزشی غیردولتی تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی سال ۹۹ اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، مریم ابراهیمی رییس دبیرخانه و دبیر هیات اجرایی جذب دانشگاه جامع علمی کاربردی از فراخوان دعوت به همکاری متقاضیان تدریس در مراکز آموزش غیردولتی تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی سال ۹۹ از روز دوشنبه ۳۱ شهریور ماه سالجاری خبر داد.

وی افزود: بر این اساس متقاضیان واجد شرایط می توانند از تاریخ ۳۱ شهریورماه تا ۳۰ مهرماه سالجاری به مدت چهار هفته با مراجعه به سامانه جذب و مدرسان به آدرس  http://jam.uast.ac.ir اقدامات لازم به انجام برای مراحل ثبت نام را انجام دهند.

ابراهیمی گفت: ملاک ثبت نام متقاضیان در این فراخوان، تکمیل فرم های سامانه، پرداخت وجه اولیه ثبت نام و اخذ کد رهگیری است.

وی اظهار داشت: تقویم انجام و اتمام فرایند ثبت نام در هر استان بر اساس نیازسنجی انجام شده و تعداد متقاضیان متفاوت بوده است. بنابراین لازم است روسای واحدهای استانی ترتیبی اتخاذ کنند تا با تنظیم تقویمی متناسب با شاخصه های اعلام شده نسبت به اجرای به موقع فرایند ثبت نام، اقدام لازم انجام شود.

ابراهیمی گفت:‌ متقاضیان برای دریافت راهنمای تشکیل پرونده، تعهدنامه، تقویم زمان بندی و متن فراخوان آموزشی به سایت دانشگاه جامع علمی کاربردی به آدرس https://www.uast.ac.ir/fa مراجعه کنند.

کد مطلب 5029456
زهرا سیفی

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    نظرات

    • هادی US ۱۲:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
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      با سلام در خصوص ردیف استخدامی اعضای هیئت علمی که به مدت دو سال هنوز انتظار استخدام شدن میکشند هیچ رسانه ملی دنباله رو این موضوع نیست که برای چی حکم استخدام افراد تایید نمیشه میگر با این حقوق حق التدری
    • رضا-ح IR ۰۰:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
      0 0
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      با سلام و تحیت/ در خصوص مهلت ثبت نام متقاضیان تدریس دانشگاه علمی کاربردی مسئولین محترم داشگاه از عدم حضور کارکنان اداری اکثریت دانشگاه های کشور مطلع هستند. به هر تقدیر با شرایط ناخواسته رخ داده، امکان مراجعه داوطلبان در اکثریت دانشگاه های کشور به منظور اخذ ریز نمرات و اخذ گواهی های فراغت از تحصیل س

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