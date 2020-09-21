بهره برداری آزمایشی از ورودی اصلی ایستگاه مهدیه در خط ۷ مترو

به گزارش خبرگزاری مهر، علی امام مدیرعامل شرکت متروی تهران گفت: ایستگاه مهدیه نهمین ایستگاه خط ۷ مترو تهران است که در فاصله ۱۰ کیلومتری از منتهی الیه شرقی این خط و در شهرداری منطقه ۱۱ تهران واقع شده است.

وی افزود: عمق این ایستگاه بیش از ۳۰ متر است که در زیرخط ۳ مترو با زیربنای ۲۰ هزار مترمربع در خیابان ولیعصر (عج) تقاطع خیابان مولوی احداث‌شده است.

امام با اشاره به اینکه ساخت این ایستگاه با توجه به آنکه در بافت فرسوده شهری و زیر خیابان‌های پرتردد ولیعصر (عج) و مولوی قرارگرفته است، از نظر اجرا بسیار سخت و پیچیده بود؛ گفت: احداث ورودی جنوب غربی و سالن فروش بلیت که از فضاهای اصلی ایستگاه مترو است از این قاعده مستثنی نبود.

وی افزود: ایستگاه مهدیه امکان دسترسی مسافران در محدوده بازار، خیابان مولوی و میدان رازی به شبکه حمل‌ونقل ریلی تهران به‌ویژه خطوط ۳ و ۷ را فراهم ساخته و با جابجایی در خط ۳ مترو، امکان دستیابی به مراکز پرترددی مانند میدان راه‌آهن و میدان منیریه را مهیا می‌سازد.

مدیرعامل شرکت مترو تهران اظهار داشت: در واقع ورودی اصلی ایستگاه مهدیه، دسترسی شهروندان به هر دو سکوی خط ۳ و ۷ را تسهیل می‌کند.

وی ادامه داد: پیش‌ازاین شهروندان با استفاده از فضای پیش‌بینی‌شده فروش بلیت در ورودی جنوب شرقی ایستگاه مهدیه، امکان دسترسی به سکوی قائم در خط ۳ و سکوی بسیج در خط ۷ را داشتند و برای دسترسی به سکوی آزادگان در خط ۳ و سکوی میدان صنعت درخط ۷، با استفاده از پله‌برقی و طی مسیری طولانی به سالن اصلی فروش بلیت مراجعه می‌کردند.

امام با اشاره به اینکه با بهره‌برداری از این ورودی، تعداد ۱۰ دستگاه پله‌برقی (شامل ۸ دستگاه در ورودی و ۲ دستگاه در بخش دسترسی سالن اصلی) و همچنین اولین پاسگاه پلیس خط هفت و فضای فروش بلیت به سمت سکوها نیز به بهره‌برداری می‌رسد. گفت: ازجمله تجهیزات مهم به کار رفته در این ایستگاه، پست‌های برق یکسو کننده، پست برق روشنایی و سیستم مخابراتی است.