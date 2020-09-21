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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۲۱:۰۷

یک پنالتی سرخ‌ها دیده نشد؛

دلایل شکست پرسپولیس از نگاه گل‌محمدی/ تنها راه پیروزی برابر شارجه

دلایل شکست پرسپولیس از نگاه گل‌محمدی/ تنها راه پیروزی برابر شارجه

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس پس از شکست تیمش برابر الدحیل و به اما و اگر کشیدن شانس صعود این تیم گفت: خستگی بازیکنان به دلیل فشردگی بازیها باعث شد نتوانیم در این دیدار به برتری برسیم.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم مرحله مقدماتی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا در گروه سوم از ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه امروز دوشنبه با دیدار تیم‌های پرسپولیس ایران و الدحیل قطر در ورزشگاه اجوکیشین دوحه پیگیری شد که این دیدار با شکست یک بر صفر سرخپوشان به پایان رسید.

یحیی گل محمدی پس از شکست تیمش در نشست خبری گفت: نتیجه‌ای که دلخواه ما بود در این بازی رقم نخورد که دلایل زیادی داشت. مهمترین دلیل این شکست خستگی بازیکنان بود که نتوانستند شادابی دیدارهای قبل را داشته باشند.

وی ادامه داد: برگزاری فشرده بازی‌ها هم برای تیم ما کار را سخت کرده بود و هم برای تیم الدحیل. به همین خاطر بازی از کیفیت فنی بالایی برخوردار نبود. با این حال می‌توانستیم در نیمه اول به گل برسیم که این امر محقق نشد.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: در شرایطی این بازی را باختیم که به تیم حریف موقعیت ندادیم اما با یک پنالتی نتیجه را واگذار کردیم.

گل محمدی با اشاره به صحنه‌ای که از نگاه پرسپولیسی‌ها پنالتی بود گفت: داور می‌توانست در آن صحنه اعلام پنالتی کند چرا که اعتقاد ما پنالتی بود اما این اتفاق صورت نگرفت.

وی ادامه داد: هر چه بود این بازی تمام شد و مهمترین کار ما این است که به فکر دیدار با شارجه باشیم. برای رسیدن به پیروزی در این دیدار باید ریکاوری خوبی داشته باشیم. چیزی که برای ما مهم است اینکه تیم را به خوبی برای این دیدار آماده کنیم و بتوانیم به پیروزی برسیم.

کد مطلب 5029734
رضا خسروي

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    نظرات

    • IR ۲۳:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
      21 34
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      اصلا قبول ندارم اگه خستگی بوده برای اونا هم این خستگی بوده
      • امیررضا IR ۱۳:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
        10 3
        آخه اونا بازیکنای میلیاردی دارن بن عطیه با اون هم تجربه موئز عل و ادمینسون. حالا اشکال نداره ما به ۴ تیم برتر آسیا فقط ازپنالتی ناحق باختیم حتی اگه اونم پنالتی بود خب اونجا هم پتالتی بود ک هند بود.
    • IR ۰۰:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
      18 39
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      چطور بازی قبل که با پنالتی بردین خسته نبودین و حالا که باختین بازیکنا خسته بودن؟ تمام تصاویر باکیفیت نشون میده هیچکونه برخوردی نبود و بازیکن پرسپولیس خودش شیرجه رفته. اینجا ایران نیست
      • علی IR ۰۹:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
        8 1
        اصلا به شیرجه نبوده حاجی جون به دست مُعِز علی خورده پنالتی رو هم نگرفتن
      • نرگس IR ۱۶:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
        6 0
        ببین خطا رو نمیگیم پنالتی به دست بازیکن الدوحیل خورد
    • IR ۰۹:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
      4 7
      پاسخ
      همه حذف میشن
    • بهرام IR ۰۹:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
      11 6
      پاسخ
      این تیمها فقط در ایران بظاهرقوی هستند وگرنه در بیرون از ایران از تیمهای محلی هم شکست میخورند حیف اینهمه پول که خرج فوتبال میکنند
    • CH ۱۰:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
      8 17
      پاسخ
      آخه یحیی در حد و اندازه آسیا نیست
    • امیر IR ۱۲:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
      16 3
      پاسخ
      تیم پرسپولیس تیم ایرانیه و ما هم ایرانی هستیم پس نباید پشت شو خالی کنیم بازیو که میدین مالکیت توپ شوت های تیم پرسپولیس از تیم حریف خیلی بهتر بود فقط پرسپولیس
      • حسنا IR ۱۶:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
        9 3
        درسته عشق فقط یه کلام پرسپولیس و تمام هرجا لازم باشه می نویسم که تا ابد اسیر پرسپولیسم عشقپولیس
    • ♥️ IR ۱۲:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
      3 12
      پاسخ
      حرف علکی نزنید😐😐
    • راز IR ۱۵:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
      5 1
      پاسخ
      اگر یادتون باشه برانکو یک دفعه یک تغییر عجیب و غریب تو تیم ایجاد میکرد که همه تعجب میکردن ولی بعد می دیدن که جواب میداد. ولی یحیی هم میخواد از این کارهای عجیب و غریب کنه ولی متاسفانه جوابگو نیست.
    • موهدی IR ۱۸:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
      0 4
      پاسخ
      برا دوحیلم پنالتی نگرف جلال شیرجه زد خورد به دستش باخت دیگه پنالتم بود .. توپ در شرف کنترل بازیکن دوحیل بود از پشت بهش زد همچین صحنه هایی قطعا پتالته
    • پرسپولیسی IR ۱۸:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
      4 1
      پاسخ
      یاشاسین‌پرسپولیس‌
    • . IR ۱۸:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
      2 5
      پاسخ
      این سرمربی اصلا در حد تیم بزرگ پرسپولیس نیست ن آنالیزور خوبی داره ک بازی حریف آنالیز کنه ن بلد چ موقع تعویض کنه چ بازیکنی باید تعویض بشه وقتی هم بازی میبازه بهونه بیخود میاره

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