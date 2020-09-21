به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم مرحله مقدماتی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا در گروه سوم از ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه امروز دوشنبه با دیدار تیم‌های پرسپولیس ایران و الدحیل قطر در ورزشگاه اجوکیشین دوحه پیگیری شد که این دیدار با شکست یک بر صفر سرخپوشان به پایان رسید.

یحیی گل محمدی پس از شکست تیمش در نشست خبری گفت: نتیجه‌ای که دلخواه ما بود در این بازی رقم نخورد که دلایل زیادی داشت. مهمترین دلیل این شکست خستگی بازیکنان بود که نتوانستند شادابی دیدارهای قبل را داشته باشند.

وی ادامه داد: برگزاری فشرده بازی‌ها هم برای تیم ما کار را سخت کرده بود و هم برای تیم الدحیل. به همین خاطر بازی از کیفیت فنی بالایی برخوردار نبود. با این حال می‌توانستیم در نیمه اول به گل برسیم که این امر محقق نشد.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: در شرایطی این بازی را باختیم که به تیم حریف موقعیت ندادیم اما با یک پنالتی نتیجه را واگذار کردیم.

گل محمدی با اشاره به صحنه‌ای که از نگاه پرسپولیسی‌ها پنالتی بود گفت: داور می‌توانست در آن صحنه اعلام پنالتی کند چرا که اعتقاد ما پنالتی بود اما این اتفاق صورت نگرفت.

وی ادامه داد: هر چه بود این بازی تمام شد و مهمترین کار ما این است که به فکر دیدار با شارجه باشیم. برای رسیدن به پیروزی در این دیدار باید ریکاوری خوبی داشته باشیم. چیزی که برای ما مهم است اینکه تیم را به خوبی برای این دیدار آماده کنیم و بتوانیم به پیروزی برسیم.