به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال الشارجه امارات از ساعت ۲۱:۳۰ امروز دوشنبه مقابل التعاون عربستان در هفته پنجم از رقابت های گروه C لیگ قهرمانان آسیا قرار گرفت که این دیدار با پیروزی خیره کننده ۶ بر صفر نماینده امارات همراه بود.

برد الشارجه مقابل التعاون باعث شد تا معادلات صعود در این گروه سخت تر از گذشته شده و هر چهار تیم الدحیل قطر، الشارجه امارات، التعاون عربستان و پرسپولیس شانس صعود به مرحله بعدی را داشته باشند.

نماینده امارات با این پیروزی ۷ امتیازی شد تا کار را برای شاگردان یحیی گل محمدی در پرسپولیس سخت تر از گذشته کند.

پرسپولیس نیز بایستی با همین تعداد امتیاز در هفته آخر از بازی های مرحله گروهی با الشارجه بازی کند. همچنین الدحیل قطر با ۹ امتیاز و التعاون عربستان با ۶ امتیاز نیز با یکدیگر بازی خواهند کرد که هر دو تیم نیز شانس صعود دارند.

شاگردان گل محمدی در صورت پیروزی مقابل الشارجه بطور قطع صعود خواهند کرد اما در صورت کسب تساوی یا شکست از دور این مسابقات کنار می روند.

دو دیدار پایانی گروه C لیگ قهرمانان آسیا ساعت ۲۱:۳۰ پنجشنبه هفته جاری بطور همزمان در کشور قطر برگزار می شود.