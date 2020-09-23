به گزارش خبرنگار مهر، چهل و چهارمین صحن شورای شهر همدان شامگاه سه‌شنبه برای انتخاب رؤسای کمیسیون‌ها تخصصی این شورا تشکیل جلسه داد.

در این جلسه که ۴ ساعت به طول انجامید علی رحیمی فر به عنوان رئیس کمیسیون فنی و عمرانی، نرگس نوراله زاده به عنوان رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری، کامران گردان به عنوان رئیس کمیسیون خدمات شهری، حمل و نقل و ترافیک و محیط زیست و حسین قراباغی به عنوان رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری انتخاب شدند.

همچنین حمید بادامی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی، علی فتحی رئیس کمیسیون نظارت، حقوقی و اداری و مریم روان بخش رئیس کمیسیون حقوقی و رسیدگی به شکایات مردم شد.

تکلیف کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان نیز با کاندیدا شدن رضوان سلماسی، اکبر کاووسی و ابراهیم مولوی مشخص نشد و مقرر شد در جلسه بعدی این کمیسیون نیز تعیین تکلیف شود.

در این جلسه ابراهیم مولوی ریاست مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورا را بر عهده گرفت.

گفتنی است در سال پایانی فعالیت دوره پنجم شورای شهر همدان سیدمسعود عسگریان ریاست و اکبر کاووسی نایب رئیسی شورای شهر همدان را عهده دار شده‌اند.