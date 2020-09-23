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۲ مهر ۱۳۹۹، ۱۰:۰۳

با رأی نمایندگان؛

سازمان برنامه موظف به تخصیص اعتبار برای خرید محصولات کشاورزی شد

سازمان برنامه موظف به تخصیص اعتبار برای خرید محصولات کشاورزی شد

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه موظف شد تا اعتبارات پیش‌بینی شده برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی را در بودجه سالانه قید کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، ماده ۳ طرح اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی را به تصویب رساندند.

بر این اساس، به منظور جلوگیری از هر گونه معامله سلف و پرداخت به موقع قیمت تضمینی محصولات کشاورزان، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات پیش بینی شده مربوط به خرید تضمینی محصولات کشاورزی را در قالب بودجه سالانه برای خرید محصولات مذکور ۱۰۰ درصد تخصیص دهد.

همچنین در ادامه جلسه نمایندگان ماده ۴ این طرح را تصویب کردند که به موجب این ماده، تبصره ۶ ماده واحده قانون حذف می‌شود.

کد مطلب 5030893
زهرا علیدادی

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