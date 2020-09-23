به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در مراسم افتتاح موزه دفاع مقدس در ۸ استان کشور به صورت ویدئوکنفرانسی و افتتاح نمایشگاه ملی دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت اظهار داشت: دفاع مقدس به عنوان گنجینه بی نظیری که بعد از قرن‌ها سرافکندگی ملت ایران موجب افتخار ملت ایران شد و باید مورد کنکاش و دقت قرار بگیرد و ذره ذره جزئیات آن در اختیار نسل حاضر و نسل‌های آتی قرار بگیرد.

وی افزود: باید برای قرن‌ها ایرانیان عزیز ما افتخار کنند که پدرانشان با دست‌های خالی چگونه در برابر متجاوزین ایستادند و از این مرز و بوم و از این دین و از این آئین دفاع کردند و ذره‌ای کوتاه نیامدند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح همچنین گفت: وقتی انسان قیاس می‌کند آنچه که در دفاع مقدس اتفاق افتاد با آنچه که در ایران با قفقاز اتفاق افتاد با آن جنگی که برای ما در جنگ بین الملل اول و دوم حادث شده و با اتفاقاتی که منجر به تجزیه بخش‌هایی از این خاک شد، آنگاه است که متوجه می‌شویم بعد از گذشت چند دهه چه اتفاق بزرگی در تاریخ این کشور اتفاق افتاده و ملتی که انقلاب کرده و سیستم طاغوت را بهم ریخته و در مرحله بازیابی خود بود، مواجه با یک تجاوز همه جانبه شد.

سرلشکر باقری خاطر نشان کرد: همانطور که فرماندهی کل قوا فرمودند آنچه که نام او را رژیم بعثی عراق و صدام ملعون می‌گذاریم ویترین و جلو پنجره‌ای بوده که از انقلاب اسلامی آسیب دیده و می‌دانستند این انقلاب به صورت توفنده به حیات خود ادامه خواهد داد و بساط ظلم و ستم در جهان بر هم خواهد زد.

ادامه دارد...