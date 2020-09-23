به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رمضانی معاون توسعه کتابخانهها و ترویج کتابخوانی نهاد کتابخانههای عمومی کشور، با اشاره به فرارسیدن چهلمین سالگرد دفاعمقدس، ضمن تشریح برنامههای ایننهاد برای ایام هفته دفاع مقدس، در بیان اهمیت و ضرورت پرداختن به مسئله دفاعمقدس گفت: جامعه امروز ما در همه ابعاد بالاخص در حوزه فرهنگی، در برهه حساسی به سر می برد. تحولات سریع فرهنگی از یکسو و تهاجم و جنگ فرهنگی- رسانهای دشمن در کنار جنگ اقتصادی از سویی دیگر، در صدد ایجاد فاصله میان نسلها و کمرنگ گردن ارزشها، آرمان و ریشه های انقلاب و دفاعمقدس بالاخص در میان نسل نوجوان و جوان ماست.
وی افزود: هرچه از دوران جنگ هشت ساله و دفاعمقدس فاصله میگیریم بر ضرورت بررسی و تحلیل آن از زوایای مختلف افزوده میشود. این جنگ بخشی از تاریخ کشور ما به حساب میآید و دانستن از چیستی و چرایی آن برای تمام نسلهای این مرزوبوم امری ضروری است. دوران دفاعمقدس برای ما، روزگار رفته به شمار نمیرود، بلکه روزگار مانده در تاریخ برای تمام دورانهاست. ملت ایران با تمامی ارزشهای دینی، ملی و انقلابی، پایدارترین رهآورد خود را در مفهوم واژه زیبا و بلند خودباوری، در این رویداد خطیر به نمایش گذاشت. کشور ما در این جنگ نابرابر، در مقابل کشوری قرار داشت که با وجود بهرهمندی از حمایتهای سیاسی، مالی و نظامی قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای بازهم شکست خورد و ایران سرافراز در پرتو قدرت ایمان و اراده پیروز میدان بود. این جنگ ما را به این باور رساند که ما میتوانیم.
معاون توسعه کتابخانهها و ترویج کتابخوانی نهاد کتابخانهها با تأکید بر خودباوری بهعنوان دستاوردی بزرگ از دوران دفاعمقدس، گفت: امروز خودباوری رهآورد پایدار دوران دفاعمقدس است و رسالت ملت، آگاهی، حفظ و صیانت از این دستآورد ارزشمند در عرصههای گوناگون علمی، فرهنگی، نظامی و... است. مرور رشادتها و دلاوریهای رزمندگان در روزهای حماسهساز دفاعمقدس در برابر تهدیدهای خارجی در بازیابی هویت جوان امروزی، شناخت بهتر اهداف و آرمانها، تثبیت و تداوم انقلاب اسلامی، شناخت ظرفیتها، دشمنشناسی و الگوسازی برای جوانان موثر خواهد بود. لذا ضروری است این میراثی گرانبها در ذهن ملت ایران باقی و از آفت تحریف مصون بماند.
رمضانی در بخش دیگری از صحبتهایش با اشاره به تلاشهای نهاد کتابخانههای عمومی کشور برای گرامیداشت سالگرد دفاعمقدس، گفت: نهاد کتابخانه های عمومی کشور همواره پیشگام برگزاری برنامههای متنوع با محوریت دفاعمقدس بوده است؛ عضویت رایگان خانوادههای محترم شهداء و جانبازان و ایثارگران، نامگذاری بسیاری از کتابخانههای عمومی به نام متبرک شهداء در هر منطقه، فضاسازی کتابخانههای عمومی و درج نمادهای ایثار و شهادت و تصاویر شهداء در کتابخانههای عمومی، تشکیل بانک اطلاعاتی ایثارگران شاغل در نهاد، تجلیل از ایثارگران و خانوادههای معظم شهداء و کارکنان شاغل در نهاد و همایشهای تکریم استانی در این خصوص، تجلیل از نویسندگان حوزه دفاع مقدس، برگزاری دو دوره کنگره شعر کتاب مقدس، رونمایی از برترین آثار منتشر شده در این موضوع، حمایت از جشنواره کتاب سال دفاع مقدس، طراحی پوسترهای معرفی کتاب با عنوان این چند کتاب(اسوهها ۱ و ۲ و خاکریزهای کاغذی)، معرفی کتابهای دفاعمقدس در طرح کتابخوان ماه، تولید محتوای ترویجی و درج در فضای مجازی، اجرای برنامههای فرهنگی متعدد با موضوع دفاعمقدس در کتابخانههای عمومی اعم از نشستهای کتابخوان، جلسات نقد، رونمایی، مسابقات فرهنگی، شبهای شعر و ... در هفته دفاعمقدس، سالروز آزادسازی خرمشهر، روز شهید و ... از جمله اقداماتی است که این نهاد در راستای ادای دین و اجرای وظیفه خود در این خصوص انجام داده است.
وی با اشاره به اهمیت برگزاری باشکوه چهلمین سالگرد دفاعمقدس گفت: در چهلمین سالگرد گرامیداشت دفاعمقدس قرار داریم؛ ۴۰ سال از سال های حماسه و دفاع قهرمانانه از تمامیت ارضی، آرمانها، اعتقادات، باورها، ارزشها و فرهنگ کشورمان می گذرد. میدانیم که عدد ۴۰ در مکتب ما عدد مقدسی است و نشان از تکامل دارد. چهلسالگی دفاعمقدس نیز نشان از بلوغ و پختگی فلسفه مقاومت و پایمردی در اهداف عالیه انقلاب و نظام اسلامی دارد. در چهل سال گذشته، فرهنگ دفاعمقدس و روحیه مقاومت، منشاء برکات و دستاوردهای فراوانی چون وحدت و همبستگی، ارتقای معنویت، استمرار ایستادگی در برابر نظام سلطه بوده است. به تدبیر متولیان امر، شعار محوری چهلمین سالگرد دفاع مقدس، هوشمندانه با عنوان «ما قوی هستیم» انتخاب شده است، این شعار یک شعار همه گیر است و نشان از وحدت و عزم جدی ملت ایران در برابر زیاده خواهی دشمنان اسلام و انقلاب دارد.
معاون توسعه کتابخانهها و ترویج کتابخوانی نهاد با اشاره به لزوم هوشیاری و مقابله با تحریف دفاعمقدس توسط دشمنان انقلاب اسلامی، گفت: هماکنون نیز نسل دیگری در حال حفاظت از آرمانها وارد عمل شدهاند. دشمنان در جریان تحریف، دفاعمقدس را نشانه رفته، به دنبال ارائه روایتهای نادرست به نسل جوان هستند. بنابراین در هفته دفاعمقدس و چهل سالگی آغاز جنگ، باید با تبیین دقیق، علمی و منطقی معارف دفاع مقدس، هم نسل جوان را با این سرمایه بزرگ و افتخارآمیز آشنا کرد و هم، نقشههای شیاطین نسبت به معارف دفاعمقدس را خنثی کرد.
برنامههای کتابخانههای عمومی در چهلمین سالگرد دفاعمقدس
رمضانی با اشاره به برنامهریزی نهاد کتابخانههای عمومی کشور برای چهلمین سالگرد دفاعمقدس گفت: امروز در آستانه چهلمین سالگرد آغاز دفاعمقدس و در متنِ دفاع مقدسی دیگر (در برابر جنگ نرم دشمنان)، نهاد کتابخانههای عمومی کشور در راستای رسالت آگاهی بخشی و توسعه فرهنگ مطالعه در کشور اقداماتی در دو سطح ملی و استانی برنامه ریزی کرده است. معرفی کتاب و انتشار از طریق فضای مجازی، معرفی کتاب «من زندهام» توسط نویسنده کتاب، معصومه آباد در ساعت ۱۰ صبح پنجم مهرماه؛ معرفی کتاب «گلستان یازدهم» توسط نویسنده کتاب، بهناز ضرابی زاده در ساعت ۱۰ صبح روز هفتم مهرماه؛ جلسه مجازی محفل ادبی با موضوع نقش زنان در عرصه دفاعمقدس با عنوان "بانوان راوی حماسه" در ساعت ۱۴ روز یکشنبه ششم مهرماه با شعرخوانی عالیه محرابی، پونه نیکوی، فاطمه نانی زاد، محدثه حسینی، راضیه رجایی، فاطمه افشاریان، فریبا یوسفی و نغمه مستشار نظامی در اسکای روم.» مهم ترین برنامههایی هستند که در هفته دفاعمقدس برگزار میشوند.
وی در ادامه گفت: کرسی آزاد اندیشی با موضوع زنان، دفاع مقدس، سبک زندگی اسلامی- ایرانی و نیز تبیین ارزشهای دفاعمقدس و ارتباط با نقش زن امروز (ساعت ۱۰ صبح روز سهشنبه هشتم مهرماه در کتابخانه مرکزی پارکشهر) با حضور اصلانی، سعیدی نژاد، اشکییان، یوشی و کوهساری که همگی بانوان صاحب تجربه و تخصص در عرصه زنان و دفاعمقدس هستند؛ طراحی بسته مطالعاتی مرکب سرخ که در آن ۴۰ اثر برگزیده درحوزه دفاع مقدس، با موضوعات گوناگون و در سه رده سنی کودک، نوجوان و بزرگسال معرفی شدهاند. تعدادی از این ۴۰ کتاب برتر، مزین به نظر و تقریظ مقام معظم رهبری(حفظه الله) است؛ حضور در نمایشگاه ملی دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس از تاریخ ۲ الی ۹ مهرماه و نمایش فعالیتهای کتابخانههای عمومی در حوزه نشستهای تخصصی، نقد و بررسی کتاب، کودک، جمع خوانی، قصهگویی، مسابقات و ... به همراه نمایش تولیدات و محصولات فرهنگی از جمله پوسترهای این چند کتاب؛ تجلیل از ایثارگران نهاد کتابخانه های عمومی کشور(فرزند شهید، جانباز و ایثارگر)؛ حمایت از جشنواره کتاب سال دفاعمقدس؛ خرید کتابهای منتشر شده در موضوع دفاع مقدس(حسب مقدورات نهاد) نیز از دیگر برنامه های نهاد در چهلمین سالگرد دفاعمقدس هستند.
برنامههای استانی کتابخانهها برای ایام هفته دفاع مقدس
معاون توسعه کتابخانهها و ترویج کتابخوانی نهاد کتابخانهها همچنین در تشریح برنامههای استانی ایننهاد برای ایام مورد اشاره گفت: پس از مکاتبات و هماهنگیهایی که با ریاست بنیاد حفظ و نشر ارزشهای دفاعمقدس و رئیس ستاد مرکزی گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاعمقدس داشتهایم، اقداماتی از جمله فضاسازی کتابخانههای عمومی و تبلیغات مناسب؛ حضور کتابداران در مراسم های غبارروبی و عطرافشانی مزار مطهر شهداء؛ مشارکت در برگزاری برنامههای فرهنگی با همکاری دستگاههای مرتبط، حوزه هنری و بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاعمقدس؛ برگزاری مسابقات کتابخوانی، جلسات نقد و بررسی و رونمایی کتاب از منابع مرتبط با موضوع؛ جلسات قصهگویی و کتابخوانی در موضوع دفاعمقدس برای اعضاء کودک؛ هدایت اعضاء به معرفی منابع با موضوع دفاعمقدس در نشستهای کتابخوان کتابخانهای؛ بازنمایی منابع کتابخانهها در موضوع دفاعمقدس از طریق برگزاری نمایشگاه کتاب؛ برپایی نمایشگاه عکس دفاع مقدس؛ برپایی شب شعر دفاعمقدس در محافل ادبی با دعوت از خانواده و همرزمان شهداء؛ خاطرهگویی و روایتگری دفاعمقدس برای اعضاء نوجوان و بزرگسال و سایر اقدامات خلاقانه را بهعنوان مهمترین برنامههای استانی در کتابخانه های عمومی اجرا میکند.
رمضانی در پایان گفت: همچنین در استانهایی که درگیر جنگ تحمیلی بودهاند (ایلام، کرمانشاه، کردستان، خوزستان و آذربایجان غربی) برنامهها با اهتمام بیشتری دنبال خواهد شد. با توجه به شیوع موج سوم کرونا، برنامه هایی چون دیدار با خانواده معزز شهداء، جانبازان، ایثارگران و شهدای مدافعین حرم، برای حفظ سلامت اینعزیزان، امسال دارای ملاحظاتی است که صرفاً در برخی شهرها با رعایت دستورالعمل های بهداشتی مقدور است. امیدواریم بتوانیم گامی هرچند ناچیز در قدرشناسی از دلاورمردان ۸ سال دفاعمقدس و ترویج فرهنگ مقدس آن برداریم.
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