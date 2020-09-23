سوادگری زمین، شهر تهران را به سمت دو قطبی شدن پیش برده است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا گلپایگانی معاون معماری و شهرسازی شهردار تهران در نشست خبری مجازی این معاونت که پیش از شهر امروز برگزار شد، با اشاره به اینکه ظرف دو سال گذشته آنچه مبنای اساسی کار ما در رویکرد مدیریت شهری قرار گرفته است همان چیزی بوده که برنامه پنجساله شهرسازی قانونی کرد و اینکار بر کیفیت فضاهای شهری تاثیر داشته است گفت: اگر رابطه برج باغ به خانه باغ تبدیل شده و خیابان ولیعصر از یک جاده شهری به خیابان شهری ارتقا پیدا کرده است از همین بابت است.

تا پایان سال ۹۹ هیچ بنائی بر خلاف ضوابط ساخته نمی شود

گلپایگانی اجرای دقیق ضوابط و مقررات را از دیگر رویکردهای مدیریت جدید برشمرد و گفت: اگر امروز با جرئت ادعا می‌کنیم در شهر تهران هیچ پروانه‌ای خلاف ضوابط صادر نمی‌شود حاصل کار بزرگ همکاران شهرسازی و با حمایت شخص شهردار بوده که نتایج ثمرات آن برای شهر تهران قابل انکار نیست.

وی افزود: یکی از معضلات شهر تهران در سال‌های گذشته بی قانونی و عدم توجه به ضوابط و مقررات بوده است.

معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران اظهار امیدواری کرد تا پایان سال ۹۹ هیچ بنائی بر خلاف ضوابط ساخته نشود.

‏وی هوشمند شدن فرآیند صدور مجوزها و با کمک سیستم تمام‬ دفاتر الکترونیکی و رعایت دقیق نقشه های ساختمانی را از راه‌حل‌های کاهش این تخلفات دانست و ابراز داشت: شهر تهران به سمت نظم و انضباط از منظر شهرسازی و سلامت و شفافیت از نظر معماری به پیش می‌رود.

گلپایگانی احترام به حقوق مردم از منظر شهری را رویکرد دیگر شهرداری در این مدت برشمرد و اظهار داشت: در گذشته وقتی قوانین از جنبه اجرایی مشکل پیدا می‌کرد و دور زدن قوانین مشکل حل می شد اما ما در صدد حفظ قوانین طی دو سال گذشته پروژه‌های موجود را بر اساس کمیسیون ماده ۵ برطرف کنیم.

وی بازنگری در طرح تفصیلی را موجب اصلاح ضوابط پهنه سکونت دانست و گفت: در بسته محرک اقتصادی اصلاح طرح آسمانی که در تامین عدالت اجتماعی نقش دارد و به تامین کیفیت فضای شهری کمک می‌کند پرداخته شده که موجب اصلاح ضوابط پارکینگ، طرح تفصیلی منطقه ۲۲ و اصلاح ضوابط بلند مرتبه سازی شده است.

عمر سکونت در محلات تهران به سه سال کاهش یافته است

معاون معماری و شهرسازی با اشاره به اینکه عمر سکونت در محلات شهر تهران زیر ۳ سال است ابراز داشت این یعنی احساس تعلق به محل و شهر کاهش یافته که از دلایل آن می‌توان به عدم کیفیت ساخت و ساز در محل و گرانی سرسام آور مسکن اشاره کرد و گفت: سعی کرده‌ایم کاستی‌های محلات را با ایجاد پروژه های محله محور ارتقای کیفیت دهیم.

وی با بیان اینکه شهر تهران به سمت قطبی شدن فقرا و اغنیا پیش می‌رود این روند را ناخوشایند برشمرد و گفت: در سنت شهری ایران این مسئله سابقه نداشته و این معضل حاصل نگاه صرف سوداگری به زمین و تجمع خدمات در بخشی از شهر است.

وی پروژه های مناسب سازی را از دیگر فعالیت‌های این معاونت برشمرد و برگزاری مسابقات معماری از جمله راه‌های مناسب برای تبادل نظر با مردم دانست.

ساخت یادمان شهید سلیمانی در تپه های عباس آباد

معاون شهردار تهران به طراحی یادمان سرباز وطن قاسم سلیمانی را که در هفته آینده پوستر آن منتشر خواهد شد اشاره کرد و گفت از طریق برگزاری یک مسابقه طرح برتر این یادمان معرفی می شود.

وی در پاسخ به سوال مهر درباره موقعیت مکانی این طرح گفت: فضای در ارتباط با باغ موزه دفاع مقدس از بزرگراه شهید سلیمانی نیز دیده می‌شود برای ساخت این یادمان در نظر گرفته شده است.

وی با تاکید بر اینکه نوع نگاه به بهره برداری از منابع شهری پیش از این بر تراکم فروشی بوده است گفت: این مسئله باعث پدیده شوم شهر فروشی شد که آثار آن را در شهر می توان دید اما با تغییر رویکرد به دنبال درآمد حاصل از عوارض ناشی از سود پروژه‌های شهری هستیم.

بهره برداری از ۵ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده از سال ۱۴۰۰

گلپایگانی با اشاره به اینکه در زمینه نوسازی طراحی پنج هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده را در دستور کار قرار داده ایم، ابراز داشت: قراردادهای این ساخت و ساز منعقد شده و از اواسط سال ۱۴۰۰ به بهره‌برداری و تکمیل پروژه خواهد رسید.

وی ادامه داد: این پروژه ها نه تنها برای تامین خدمات و بازسازی بافت فرسوده مهم هستند که واجد کیفیت‌های ویژه معمارانه هستند که به تولید صرف واحد مسکونی نپرداخته بلکه فضای محله‌ای ایجاد کردند و واجد امتیازات ارزشمند معماری هستند.

معاون شهردار تهران حفظ و حراست بناهای ارزشمند تاریخی شهر تهران را از دیگر برنامه های این ماه به نسبت برشمرد و گفت: با همکاری و همراهی وزارت میراث فرهنگی کمیته راهبردی در این زمینه تشکیل شده و به حفظ بناهای تاریخی بافت ارزشمند ما سر خواهیم پرداخت.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری تهران نسبت به اصلاح ماده ۱۰۰ نسبت به دیگر نهادها پیشرو بوده است گفت: آخرین لایحه‌ای که در این زمینه در دولت مورد بررسی قرار گرفته است لایحه‌ای است که از سوی شهرداری تهران طراحی شده است.

تخلفات ساختمانی به نصف کاهش یافته است

گلپایگانی با اشاره به آمار سال‌های ۹۵ سال ۹۹ در خصوص تخلفات ساختمانی اظهار داشت: تقریباً تخلفات ساختمانی به نصف کاهش یافته و این حاصل رویکرد مراقبت و برخورد جدی با تخلفات ساختمانی است.

وی با اشاره به اینکه تراکم فروشی یعنی اینکه حقوق متعلق به شهروندان را به صاحبان املاک واگذار کنیم تا آنها این حقوق را تبدیل به سود شخصی کند گفت: ما درصددیم این سود به کیفیت شهر بیانجامد.

معاون شهردار تهران در خصوص طرح توسعه دانشگاه تهران و مجلس نیز توضیح داد: در جلسه اخیر شورای عالی شهرسازی نسبت به طرح قبلی توسعه مجلس واکنش ایجاد شده و این طرح با محدودیت‌هایی مواجه شد و به طور کلی توسعه فیزیکی مجلس کاهش یافته است.

توسعه فضای دانشگاه تهران با حفظ حریم میراثی

وی درباره توسعه دانشگاه تهران نیز بیان داشت: اولین مصوبه شورای عالی شهرسازی مبنی بر حذف این طرح بود توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری مغایر قانون شناخته شد سه هفته پیش با مدیریت دانشکده هنرهای زیبا که متولی طرح جایگزین شده جلسه داشتیم و تاکید شد دانشگاه صرفاً در زمین‌هایی که در مالکیت قطعی اش قرار دارد طرح را اجرا کند بحث حریم میراثی دانشگاه تهران نیز به وزارت میراث فرهنگی ابلاغ شده که محدوده‌های ۱۲ متری حریم باید رعایت شود

گود اطراف برج میلاد پایدار سازی می شود

گلپایگانی درباره وضعیت محدوده برج میلاد و دانشگاه ایران و طرح تفصیلی آن نیز گفت: مواجهه با فضاهای پیرامونی برج میلاد و این محدوده ۱۲۱ هکتاری تغییر کرده است و به سمت مباحث فرهنگی پیشرفته است.

وی ادامه داد: کود موجود در اطراف این برج و دانشگاه در حال رصد است تغییرات از نظر زمین شناسی در آن ایجاد نشده و به محض اینکه گود را از بنیاد تعاون ناجا و تحویل بگیریم و تمهیدات لازم برای پایدارسازی آن انجام خواهد گرفت.

معاون شهردار ادامه داد: در طرح تفصیلی محدوده برج میلاد قرار بود ۳۵۰ هزار مترمربع بنا در گود موجود ایجاد شود که از منظر معماری و طراحی شهری کار درستی نبود ضمن اینکه ساخت یک مجموعه تجارت جهانی با واقعیت های روز جهان در کشور منطبق نبود.

وی ادامه داد: رویکرد اقتصادی مبتنی بر فرهنگ برای برگزاری جشنواره های فرهنگی مثل کاخ جشنواره، یا مکانی برای حراج‌تهران یا فروش صنایع دستی که از جنبه فرهنگی مورد توجه است جایگزین رویکرد قبلی شد.

گلپایگانی خاطرنشان کرد: محدوده برج میلاد علاوه بر فضاهای فرهنگی می‌تواند مبتنی بر توریسم درمانی به دلیل نزدیکی به مرکز درمانی و دانشگاه علوم پزشکی باشد.

معاون شهردار تهران در خصوص وضعیت ساختمان های رها شده در فضاهای شهر گفت: سال گذشته این موضوع به صورت جدی با شورای عالی استانها مطرح شد قوانین به صورت شفاف امکان اقدام اجرایی توسط شهرداری را نمی‌دهد و آنچه که از نظر قانونی می توان به عنوان ماده ۱۱۰ قانون شهرداری هاست که هرجا مخروبه بودجه شهرداری صرفاً دیوارکشی کند اما در مورد گودها قانون جریمه تعیین شده است.

وی با بیان اینکه برخی ثروت‌های درون شهر بعد از اینکه کارکرد محدوده شهری و تغییر پیدا می‌کند تبدیل به محدوده می‌شود گفت: نوع برخورد با متروکه ها حساس و نیازمند بازآفرینی هستند

متروکه پروری در ثروت های شهری

وی با اشاره به اینکه فضای پادگان ۰۶ در خیابان پاسداران زمانی کاربری پادگانی داشته و الان به عنوان یک فضای متروکه رها شده است و فضاهای رها شده گفت: شهر تهران جزو کالبد شهر است و نباید به آنها بی‌توجهی شود این شرایط در خیابان فدائیان اسلام هم اتفاق افتاده و به نوعی متروکه پروری در این خیابان رواج داده شده است.

گلپایگانی نگاه غیر اجرایی به فضاهای شهری را منجر به این دانست که این فضا های متروکه در شهر باقی بمانند و گفت: در حالی که این فضاها در واقع ثروت‌های شهروند محسوب می‌شود که با ارتقای کیفیت فضایی آنها می‌توان آن را به شهر بازگرداند.

وی ادامه داد: در شهرداری درباره وضعیت پادگان ۰۶ از منظر حقوقی و قانونی روال درستی طی شده ست و این پروژه که ارتش آن را اجرا خواهد کرد پروژه بزرگی است و اقدامات اجرایی آن نیازمند تمهیدات متعددی است اما رویکرد کلی شهرداری شورای شهر و ارتش بر اجرایی شدن آن است.