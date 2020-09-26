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۵ مهر ۱۳۹۹، ۱۰:۵۲

با حضور معاون اول رئیس جمهور؛

۱۲ پروژه دریایی و بندری در بندر شهید رجایی به بهره برداری رسید

۱۲ پروژه دریایی و بندری در بندر شهید رجایی به بهره برداری رسید

بندرعباس - ۱۲ پروژه دریایی و بندری با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در بندر شهید رجایی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور پیش از ظهر شنبه پنجم مهر، به منظور افتتاح چندین طرح فولادی، درمانی، دریایی و بندری و همچنین شرکت در جلسه اقتصاد مقاومتی به استان هرمزگان سفر کرده بود، با حضور در مجتمع بندری شهید رجایی بندرعباس، ۱۲ طرح را در حوزه زیرساخت‌های دریایی، بندری، مخابراتی و گردشگری دریایی را افتتاح کرد.

احداث پایانه ترانزیت و صادراتی، احداث مخازن نگهداری فرآورده‌های نفتی، احداث ۱۲ پست اسکله شناور گردشگری در نقاط مختلف سواحل استان، بازسازی اسکله ۱۶ تا ۲۰ بندر شهید رجایی، نوسازی خطوط ریلی خط ۴ راه آهن بندر شهید رجایی و تحویل و بهره برداری از یک فروند بارج جمع آوری آلودگی و قایق طناب گیر، وچندین پروژه مخابراتی از جمله طرح‌هایی بودند که با حضور دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، اسلامی وزیر راه و شهرسازی، راستاد معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و دیگر مسئولان، به بهره برداری رسیده اند.
این طرح‌ها در مجموع با هزینه کرد ۱,۴۰۰ میلیارد ریال و اشتغالزایی مستقیم برای ۳۱۲ نفر، راه‌اندازی شده است.

شرکت در جلسه مشترک گمرک، بنادر و دریانوردی، صمت و بانک‌ها به ریاست معاون اول رئیس جمهور در محل بندر شهید رجایی از دیگر برنامه‌های پیش بینی شده در این سفر بود.

کد مطلب 5032903

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