سینا معتضدی سرپرست شبکه «ورزش» شد

به گزارش خبرنگار مهر، سینا معتضدی با حکم مرتضی میرباقری معاون سیمای رسانه ملی سرپرستی شبکه ورزش را به عهده گرفت.

احسان شیعه پیش از این مدیریت شبکه ورزش را بر عهده داشت که به دلیل بازنشستگی از این سمت کنار رفته است و حالا معتضدی به سرپرستی این شبکه منصوب شده است.

مدیر گروه نوجوان شبکه کودک و نوجوان سیما: از مهر ۱۳۹۶ تا شهریور ۱۳۹۵، تولید برنامه‌هایی همچون «تک زنگ»، «نارنج و ترنج»، «فوق العاده»، «گردونه» و… مدیر کانال امید از شهریور ۱۳۹۵ تا بهمن ۱۳۹۵، مدیر طرح و برنامه شبکه امید از بهمن ۱۳۹۰ تا اردیبشهت ۱۳۹۷، تولید برنامه‌هایی همچون «مگه می‌شه»، «نبرد ربات‌ها»، «بازی‌ویزیون»، «رسانش»، «کوچه بهار»، «تک زنگ»، «فوق‌العاده»، «خرسخون»، مدیر کلی تولیدات رسانه‌ای مرکز بسیج صدا و سیما از دی ماه ۱۳۹۷ تا کنون و همچنین تولید آثاری همچون برنامه تلویزیونی «سرچمشه»، «دورت بگردم ایران»، «من او»، «مهمات»، «بریم بسازیم»، «چاپ اول» و… در کارنامه وی دیده می‌شود.