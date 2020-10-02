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۱۱ مهر ۱۳۹۹، ۹:۰۳

در آستانه بازی با النصر؛

تمجید روزنامه عربستانی از مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس

تمجید روزنامه عربستانی از مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس

روزنامه الریاضیه عربستان از عیسی آل کثیر به عنوان برگ برنده پرسپولیس یاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس ایران و النصر عربستان در لیگ قهرمانان آسیا، روزنامه الریاضیه عربستان گزارشی را از شرایط تیم پرسپولیس منتشر کرده است.

در بخشی از این گزارش به توانایی های عیسی آل کثیر مهاجم پرسپولیس پرداخته شده و از وی به عنوان کارت و برگ برنده پرسپولیس یاد شده است.

الریاضیه نوشت: «قبل از آنکه قرارداد عیسی آل کثیر با پرسپولیس به یک ماه برسد، این بازیکن بهترین گلزن تیمش در لیگ قهرمانان آسیا است و تاکنون چهار گل به ثمر رسانده است. او مقابل الشارجه امارات، السد قطر و پاختاکور ازبکستان گلزنی کرد و در نتیجه تیمش راهی مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان شد؛ جایی که باید فردا با تیم النصر بازی کند. آل کثیر در ۶ باشگاه ایرانی دیگر بازی کرده است اما تاکنون در تیم ملی ایران حضور نداشته است.»

کد مطلب 5038047

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    نظرات

    • مجید IR ۱۴:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۱
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      بوی فتنه میده!!!!!!!

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