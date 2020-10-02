خبر بد روزنامه قطری برای هواداران پرسپولیس درآستانه بازی با النصر

به گزارش خبرنگار مهر، روزنامه الرایه قطر در شماره امروز خود گزارش کاملی را از وضعیت نقل و انتقالات باشگاه‌های این کشور در لیگ ستارگان منتشر کرده است.

در بخشی از این گزارش به عملکرد چشمگیر بازیکنان پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا اشاره شده است؛ مسابقاتی که به صورت متمرکز در کشور قطر برگزار می‌شود.

این روزنامه با عنوان «ستاره‌های پرسپولیس زیر ذره بین» خبر از احتمال صید تعدادی از بازیکنان این تیم ایرانی توسط تیم‌های قطری داده است.

الرایه نوشت: «لیگ قهرمانان آسیا ستاره‌های متمایزی را به نمایش گذاشت که ممکن است برای لیگ ما مفید باشند زیرا آنها بازیکنان توانمندی هستند؛ به ویژه ستاره‌های تیم پرسپولیس که به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا رسیده‌اند و عصر فردا در این مرحله با النصر عربستان بازی می‌کنند.

ممکن است هر بازیکنی از تیم پرسپولیس به تیمی از قطر اضافه شود چرا که پرسپولیس صاحب بازیکنان توانمندی است که به شدت توجهات را جلب کرده‌اند؛ از جمله شجاع خلیل زاده مدافع و عیسی آل کثیر مهاجم.»

به گزارش خبرنگار مهر، این خبر در حالی منتشر شده است که امروز مهدی رسول پناه سرپرست باشگاه پرسپولیس به احتمال جدایی بازیکنان پرسپولیس بعد از بازی با النصر عربستان واکنش نشان داد.

رسول پناه با بیان اینکه پیشنهاد داشتن بازیکنان پرسپولیس طبیعی است و تمام تیم‌ها نفرات پرسپولیس را روی «هوا» می‌برند، جدایی خلیل زاده را تکذیب کرد و وعده داد محبت و زحمت بازیکنان را بعد از بازگشت تیم به تهران جبران می‌کند.