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۱۱ مهر ۱۳۹۹، ۱۳:۲۸

شجاع و آل کثیر جدا می‌شوند؟

خبر بد روزنامه قطری برای هواداران پرسپولیس درآستانه بازی با النصر

خبر بد روزنامه قطری برای هواداران پرسپولیس درآستانه بازی با النصر

روزنامه «الرایه» قطر اعلام کرد بازیکنان پرسپولیس زیر ذره‌بین تیم‌های قطری هستند و ممکن است تعدادی از این بازیکنان از جمله شجاع خلیل‌زاده و عیسی آل کثیر به لیگ قطر منتقل شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، روزنامه الرایه قطر در شماره امروز خود گزارش کاملی را از وضعیت نقل و انتقالات باشگاه‌های این کشور در لیگ ستارگان منتشر کرده است.

در بخشی از این گزارش به عملکرد چشمگیر بازیکنان پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا اشاره شده است؛ مسابقاتی که به صورت متمرکز در کشور قطر برگزار می‌شود.

این روزنامه با عنوان «ستاره‌های پرسپولیس زیر ذره بین» خبر از احتمال صید تعدادی از بازیکنان این تیم ایرانی توسط تیم‌های قطری داده است.

الرایه نوشت: «لیگ قهرمانان آسیا ستاره‌های متمایزی را به نمایش گذاشت که ممکن است برای لیگ ما مفید باشند زیرا آنها بازیکنان توانمندی هستند؛ به ویژه ستاره‌های تیم پرسپولیس که به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا رسیده‌اند و عصر فردا در این مرحله با النصر عربستان بازی می‌کنند.

ممکن است هر بازیکنی از تیم پرسپولیس به تیمی از قطر اضافه شود چرا که پرسپولیس صاحب بازیکنان توانمندی است که به شدت توجهات را جلب کرده‌اند؛ از جمله شجاع خلیل زاده مدافع و عیسی آل کثیر مهاجم.»

به گزارش خبرنگار مهر، این خبر در حالی منتشر شده است که امروز مهدی رسول پناه سرپرست باشگاه پرسپولیس به احتمال جدایی بازیکنان پرسپولیس بعد از بازی با النصر عربستان واکنش نشان داد.

رسول پناه با بیان اینکه پیشنهاد داشتن بازیکنان پرسپولیس طبیعی است و تمام تیم‌ها نفرات پرسپولیس را روی «هوا» می‌برند، جدایی خلیل زاده را تکذیب کرد و وعده داد محبت و زحمت بازیکنان را بعد از بازگشت تیم به تهران جبران می‌کند.

کد مطلب 5038211

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    نظرات

    • پاسارگاد IR ۱۷:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۱
      111 427
      پاسخ
      همه ایران به جز معدود هوادار پرسپولیس ارزوی شکست تیم وزیر رو داریم به امید حق مرگ بر پرسپولیس
      • ایرانم ارزوست IR ۲۰:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۱
        230 61
        خدا شفات بده وطن فروش
      • اسی IR ۲۰:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۱
        226 70
        بدبخت بیچاره پرسپولیس که نام وپرچم ایران بالا برده ودرلیگ قهرمانان آسیا هم وزیر دخالت داره چرا چرت وپرت میگی شیش تایی ها
      • حمزه IR ۲۲:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۱
        186 41
        خود فروخته هستی
      • فرامرز IR ۰۴:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
        68 17
        واقعا راست میگن شیش تایی ها عقده ای هستن، اگه یک ذره شک داشتم دیگه به واقعیت تبدیل شد، آخه با کدوم منطق این حرفو میزنی ؟
      • ج IR ۰۷:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
        79 16
        آرزو بر جوانان عیب نیس!!! 😂 اگر هواداران پرسپولیس معدودن شما تاس و کیسه ای ها که اصلا شمرده نمیشین🤣🤣 شعار دادن شیوه ضعفاس اگر تیمتون غیرت داره بجای هوچی گری بره بازی کردن رو یاد بگیره
      • IR ۰۷:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
        81 18
        کجات سوخته، از اونجایی که حذف شدید، یا مایع ظرفشویی جام را گرفتید؟ 😂 😂 😂 😂 😂 😂
      • غریبه IR ۰۷:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
        27 6
        😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😐😑😑😐
      • مسعود خالدی IR ۰۷:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
        77 0
        کمی خجالت و حیا چاشنی اخلاق کم طرفیت و کمبود دارت کنی برای اطرافیانت خوبه ، از تو یکی ک گذشته اصلاح بشی امثال شماها در هر جمعی منشاء از بین رفتن فرهنگ و اصالت و مرام ورزشی ست خداوندا اصلاح بفرما
      • مهدی IR ۰۸:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
        67 16
        چقدر احمق! جهت اطلاعت باید بگم که پرسپولیس خیلی هم زیاد هوادار داره
      • ... IR ۰۸:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
        70 15
        دوست عزیز چی زدی؟ صنعتی یا سنتی؟ ساقیت کی بوده؟ هواداران تیم پرسپولیس اندک اند؟؟؟؟ 40 میلیون هوادار اندکه؟؟؟ این عدد نصف ایران رو شامل میشه بقیه هم تقسیم میشه بین تراکتور، سپاهان و....
      • امیرمحمد IR ۰۸:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
        91 17
        عشق فقط پرسپولیس❤
      • بهراد IR ۰۹:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
        69 16
        پرسپولیس در حق تیم های آسیایی اگر بد بوده به عوضش در حق تیم شش تایر شما پدری کرده. هر تیمی نابودتوت کرد ما ترکوندیمش . العین را که یادتون نرفته عمر عبدالرحمان😂😂😂😂😂
      • علیرضا IR ۰۹:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
        78 17
        کیسه کشا بد دارن میسوزن.. تیمی که با خودش قلیون میبره از هوادارشم هیچ انتظاری نیست.. امسال ما قهرمان آسیاییم چه بخواید چه نخوایید
      • ایرانی IR ۰۹:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
        46 21
        یه روانپزشک خوب سراغ دارم
      • هموطن IR ۰۹:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
        46 14
        شماخیلی بیجاکردین.همه که مثل تو عقده ای ووطن فروش نیستند.
      • Milad IR ۰۹:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
        52 28
        نسوز عزیزم .کیسه هم یروز میره فینال
      • یاسین IR ۱۰:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
        24 6
        اخه چراداری میسوزی دوست عزیزالان دیگه صحبت پرسپولیس واسدقلال نیست الان دیگه صحبت ایرانه ماکه انتقامتون روگرفتیم دیگه ناراحتیت براچیه درضمن برودرموردفوتبال بیشترتحقیق کن وقتی ازچیزی سردرنمیاری اظهارنظر
      • پرسپولیسی IR ۱۰:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
        29 8
        بیشعوری تا کجا واقعا پرسپولیسه که پرچم ایران رو تا الان بالا نگه داشته متاسفم واقعا برای تو و امثال تو و خدا و هزاران بار مرتبه شکر که پرسپولیسی ام
      • IR ۱۱:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
        38 5
        خنده داره اول یاد بگیر درست بنویس بعد بیا در مورد ارتش سرخ(پرطرفدارترین تیم آسیا) نظر بده.
      • IR ۱۱:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
        28 5
        بی تعصب هر چی باشه نام ایرانه
      • IR ۱۱:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
        29 8
        باید بگم استقلال دیگه چیزی برا دوست داشتن نداره در عوض پرسپولیس پر است از پارامتر های دوست داشتنی عشق، تعصب اگر استقلالی هستی میتونی برا تیمت تاسف بخوری و غبطه بخوری که چرا پرسپولیسی نیستی...
      • IR ۱۱:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
        15 2
        مرگ بر هیچکس نفرست که به خودت برمیگرده
      • ایران من IR ۱۲:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
        16 2
        چرا میسوزی عقده ای پرسپولیس که انتقامتان راگرفت. ازپاختاکور.یک ایرانی واقعی هیچ وقت آرزوی شکست هموطنانش رادرمقابل تیم های خارجی مخصوصا عربستانی هارانمی کند.
      • Ahahriar IR ۲۲:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
        5 0
        وای بر ایران که همچنین انسانهایی در آن زندگی میکنند. من خودم شخصا طرفدار استقلالم اما در اینجا صددرصد آرزوی پیروزی پرسپولیس را میکنم . اینجا پرسپولیس ایران است.
    • بیژن IR ۲۲:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۱
      106 22
      پاسخ
      واقعا چئ فکر میکنید که یه روز به بازی این خبر رو کار میکنید.واقعا از کجا خط میگیرید.میدونم نظرمو منتشر نمی کنید.ولی پول ارزش نداره که قلمتون رو بفروشین
    • rmp1356 IR ۲۳:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۱
      183 55
      پاسخ
      درود بر تیم مردمی و دوست داشتنی پرسپولیس کبیر و همه طرفداران با غیرت پرسپولیسی.به مدد الهی قهرمان میشیم
      • تاج IR ۰۹:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
        21 79
        شتر در خواب بیند پنبه دانه🤣
      • A IR ۰۹:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
        17 56
        بخواب بابا
      • IR ۱۱:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
        19 42
        ارزو بر جوانان عیب نیست از شیش تایی که الهلال خوردن یادشوم شده لنگیا
    • IR ۰۰:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
      58 13
      پاسخ
      انشاء الله پرسپولیس برنده میشه،آمین یارب العالمین
    • Amir IR ۰۱:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
      12 40
      پاسخ
      به امید برد لنگ
    • IR ۰۳:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
      14 59
      پاسخ
      تیمتون دوزار نمی ارزه کل وزارت ورزش پشتتونه این قصه هارو برید برا یکی دیکه تعریف کنید
      • Ghasem IR ۱۳:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
        10 0
        ولی قطعا تیم شما دوزاری ست 😂😂😂
    • حسین IR ۰۳:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
      45 15
      پاسخ
      به کوری چشم دشمنان داخلی وخارجی ماقهرمانیم😉💪
      • ... IR ۱۰:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
        33 9
        انشاالله
    • خیرمحمد کدخدایی IR ۰۴:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
      47 5
      پاسخ
      هر ایرانی فارغ از هر رنگی از بردن تیمهای ایرانی در بازیهای بین المللی خوشحال میشن من خودم پرسپولیسی ام اما بخدا دوست داشتم استقلال بالا بیاد و همینطور سپاهان و شهر خودرو چرا که نام ایران بالا میرفت .
      • IR ۱۱:۵۵ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
        7 2
        وطنفروشان خائن خیلی خرفت تر از آنی هستند بتوانند درک کنند.
      • lpln IR ۱۲:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
        4 4
        احسنت کاش همه طرفدارا تیمهای مختلف مثله شما منطقی فکر می کردند ولی خداییش هواتون را خیلی دارند
    • بیژن ولی پوری IR ۰۵:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
      7 4
      پاسخ
      باسلام مجبورا سهاممون را فروختیم بعلت مشگلات مالی لطفا رسیدگی نمایید واریز کنند متشکریم
    • IR ۰۶:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
      13 34
      پاسخ
      لنگی شکست میخوردبه امیدخدا چون حق تیمهای شهرستانی روخورده بامافیا،سالهای قبل سپاهان وفولاد خیلی قدرتمندبودن وجام براحتی میبردن ولی لنگیابامافیاتضعیفشون کردن چوب خداصدانداره انشاالله شاهدحذف لنگیاباشیم
      • علی IR ۱۱:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
        18 7
        بوسوختن میاد🤣🤣
    • ... IR ۰۶:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
      12 6
      پاسخ
      بابا اینجا دیگه اسنپی نمیارن جام
    • IR ۰۷:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
      47 12
      پاسخ
      اگه پرسپولیس نبود الان آسیا با نگاه تحقیر آمیز بهمون نگاه میکرد دمتون گرم بچه ای پرسپولیس ک رو سفیدمون کردین من خودم استقلالیم ولی دم پرسپولیس گرم انسان باید واقع بین باشه
    • محمد صالح IR ۰۷:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
      32 12
      پاسخ
      زنده باد پرسپولیس سرور آسیا
      • به تو چه IR ۱۳:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
        2 4
        😂😂😂😂😂😂
    • اسفندیار حسن گرجی IR ۰۷:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
      32 3
      پاسخ
      خدایا چه برسر این مردم آمده است؟! چرا اینقدر کینه ای باهم برخورد میشود! در این شرایط هوادار قرمز و آبی باید کُری را کنار بگذارند و برای پیشرفت فوتبال مان و شخصیت تیمهایمان آرزوی پیروزی داشته باشند.
    • یاحسین(ع) IR ۰۷:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
      46 6
      پاسخ
      من طرفدار استقلال هستم ولی باید جانب حق بگیری پرسپولیس واقعا بازی روان و دیدنی انجام میده خدا کمکشون کنه تیم عربستانی رو شکست بدن.ان شاءالله
    • پرسپولیسج IR ۰۸:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
      30 8
      پاسخ
      شجاع نمیره شجاع رایگان هم واسه پرسپولیس بازی می‌کنه آل کثیر هم داره میدرخشه و نمیره
    • داریوش ۰۹:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
      59 11
      پاسخ
      پرسپولیس باتمام وجود باعربستان بجنگید .من استقلالیم ولی پیروزی شما راآرزومندم زنده باد ایران
      • AE ۱۰:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
        18 5
        ساغول داداش مرد واقعی یعنی شما
    • غلام زرجوبی IR ۰۹:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
      35 8
      پاسخ
      الکی جو سازی نکن .همشون قرار داد دارن اینقدرام بی غیرت نیستن بذارن برن
    • دیلمی IR ۰۹:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
      7 9
      پاسخ
      زرشک
    • IR ۰۹:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
      31 2
      پاسخ
      پرسپولیس رو عشقه.
    • هلیا IR ۰۹:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
      28 3
      پاسخ
      آخیش😮خداروشکر شجاع جونم از پرسپولیس نمیره🥰😘😘😘
    • Sohrab IR ۱۰:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
      59 7
      پاسخ
      من به عنوان یک استقلالی آرزو میکنم که پرسپولیس در این دوره از رقابت ها به قهرمانی در آسیا برسد 💙💙💙💙💙💙
      • پرسپولیس IR ۱۰:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
        24 4
        رحمت بر پدر و مادر اون استقلالی که دعا برای برد پرسپولیس کرد شیر مادرت حلالت حد اقل ثابت کردی ایرانی هستی به امید قهرمانی پرسپولیس بزرگ....
    • سبحان IR ۱۰:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
      10 21
      پاسخ
      شما برید همون قلیان بکشید کیسه کشا
    • ترک ایران IR ۱۰:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
      39 3
      پاسخ
      سلام دوستان من تراکتوری هستم و دعا میکنم پرسپولیس قهرمان بشه به امید قهرمانی تیم وطنم ما هر کی باشیم ایرانی هستیم
    • سامیار IR ۱۰:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
      56 6
      پاسخ
      عشق است پرسپولیس،انشاالله قهرمانی آسیا،
    • رعنا IR ۱۰:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
      9 3
      پاسخ
      خدا کند نروند از تیم واقعاً ما هی بازیکن جذب می کنیم هی میری 😭
    • محمد ۹۹مهر IR ۱۰:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
      10 2
      پاسخ
      ای بابا دوباره پیشنهاد و ضعیف کردن تیم
    • محمدرضا IR ۱۰:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
      25 2
      پاسخ
      اگر چه هوادار پرسپولیس نیستم اما دیگه بحث پرسپولیس نیست حرف یک ایران و ملته به امید پیروزی ایران در آسیا
    • بیرانوند IR ۱۰:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
      5 5
      پاسخ
      بابا جمع کنید مسخره بازی رو اینا همش شایعست پوففففففف
    • IR ۱۱:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
      17 3
      پاسخ
      بنظر من کل باشگاهای ایران باید منحل بشه فقط باشگاه‌هایی باید باشن که خودشون کل هزینه های تیم را بدن. وحتی به دولت هم مالیات بدن نه مثل غده سرطانی بیت المال مردم را بخورن یمش بچه قرتی.شما واسه ما شاخین
    • ارتش سرخ IR ۱۱:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
      16 2
      پاسخ
      سلام...سران مملکت که نمیتونن حق عربهارو کف دستشون بزارن..حداقل تو فوتبال میشه اینکارو کرد اونم با پرسپولیس.فقط با روابط عمومی صداسیما۱۶۲ تماس بگیریدگزارشگر عباس قانع باشه‌ممنون
    • حسین IR ۱۱:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
      21 3
      پاسخ
      کاری به نظرات دوستان استقلالی ندارم ایشالله یروزم بتونن تو این مراحل بدرخشن و طرفداراشونو خوشحال کنم ولی واقعا درک نمیکنم چرا همیشه درمواقعی حساس علیه پرسپولیس مطلب مینوسید و آرامش تیم و بهم میریزید
    • IR ۱۲:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
      8 0
      پاسخ
      با کمک الله قطعا امروز برنده میشیم .اول امیدمون به الله وبعد دروازه بان حامد لک که با کمک الله توپ حریف میگیره وبعد .عیسی .بشار و... الله کمکشون میکنه توپ درون گل بزنن الهی آمین یارب العالمین
    • IR ۱۲:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
      8 1
      پاسخ
      واقعا خجالت آوره واقعا .الهی که با کمک الله میبریم دیگه اسم الله که گفتم نمیتونید هیچی بگید چون الله بزرگه وهواداران پرسپولیسی رو خوشحال میکنه .شرم آوره که هرچی از دهنتون بیرون میاد میگین یکم آدم باشی
    • حمید IR ۱۲:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
      4 7
      پاسخ
      عشق است استقلال
    • محسن IR ۱۲:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
      7 2
      پاسخ
      باریکلا بچه های پرسپولیس.دمتون گرم.من استقلالیم ولی دعا میکنم که فردا پرسپولیس حق این عرب های نامرد رو کف دستشون بزاره💙❤
    • امید IR ۱۲:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
      1 8
      پاسخ
      پرسپولیس تو این مسابقات بار خودش رو بست 😅😅😅
    • کارا IR ۱۳:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
      0 9
      پاسخ
      فعلا که پرسپولیس شده یتیم یصیر جمع کن آسیا
    • IR ۱۳:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
      2 0
      پاسخ
      داری حاشیه درست میکنن.
    • Mehdi azad IR ۱۴:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
      7 0
      پاسخ
      با سلام من یه استقلالی دو آتیشه هستم💙💙💙💙💙 اما با تمام وجودم آرزو میکنم پرسپولیس این بازی مقابل النصر ببره و بره فینال.به امید قهرمانی قرمزها در آسیا.
    • امیرعلی❤پرسپولیس❤ IR ۱۴:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
      5 1
      پاسخ
      آره راست میگن مگه دیوانه شدی. پرسپولیس ایران رو برده به بالا عجب شنگولی هستی ها
    • STEGHLAL HAMI PERSPOLIS IR ۱۴:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
      6 0
      پاسخ
      با حمایت تمام استقلالیها پرسپولیس قادره بزرگترین تیمهارو شکست بده . پس ما کنار پرسپولیس تا اخرین دقایق به امید برد پرگل .
    • سعید IR ۱۶:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
      6 1
      پاسخ
      من پرسپولیسی هسم.باتوام پاسارگاد.تو باشگاه های آسیا واسم مهمه پرسپولیس قهرمان بشه.دوس داشم استقلال هم بیاد بالا چون تو این مسابقات کشور مهمه نماینده های ایران همشون باعث سربلندی ایران هست.عقده ای نباش
    • امیر IR ۱۷:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
      8 0
      پاسخ
      سلام به هموطنان عزیز.من خودم سپاهانیم و سپاهانی باقی میمونم وافتخار میکنم اما فعلا جو جوریه که واقعا برا سربلندی وپیروزی پرسپولیس دعا میکنم.خداییش خیلی خوب آبرو داری کرد.دمشون گرم.
    • IR ۲۲:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
      5 0
      پاسخ
      هفت بازیکن جدید پرسپولیس یعنی تفنگ پر فشنگ ،دستخالی نمیشه بجنگ تیمهای تا دندان مسلح بری،ایکاش استقلالم اینطور حمایت میشد،ولی درکل آرزوی موفقیت برای پرسپولیس و دارم چون ایرانی هستیم
    • محمود حقجو IR ۲۲:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
      6 0
      پاسخ
      افرین به قهرمانان ایران پیروز باشید
    • هادی IR ۱۴:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۳
      1 0
      پاسخ
      آفرین بچه ها دمتون گرم اگرچه استقلالی هستم اما دمتان گرم که دهن این وهابی ها رو سرویس کردین

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