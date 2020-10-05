نمادگرایی به سبک نقاشان کودک و نوجوان در «ستیز»

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه گروهی نقاشی «ستیز» که متشکل از آثار نقاشی هنرجویان کودک و نوجوان بهار ربوشه مدرس هنری است، روز جمعه ۱۱ مهرماه در گالری فرمانفرما گشایش یافت و تا ۲۵ مهرماه برپا خواهد بود.

بهار ربوشه درباره آثار هنرجویانش در این نمایشگاه گفت: آثاری که در این نمایشگاه به نمایش درآمده است، همگی دارای فرم، تکنیک و مفهوم هستند و نمادگرایی عمیق به کار رفته در آن‌ها بسیار مهم و قابل تأمل است، چراکه بسیار سخت یا ناممکن نشان می‌دهد که کودکان و نوجوانان ۴ تا ۱۸ سال توانایی فنی و ذهنی خلق این آثار را در این سطح از نمادگرایی و تکنیک داشته باشند؛ امر مهمی که گاه برای بزرگسالان نیز سخت و دشوار است.

در استیتمنت نمایشگاه «ستیز» آمده است: «انسان آوردگاه تاریکی و روشنی است؛ جولانگاه تباهی در نبود شکوفایی. پلی میان دیو و فرشته‌ای همسان، دو رُخ از یک چیز. سقوط می‌کند یا ایستادگی تا رستگاری، انتخاب پیوسته و همواره اوست. و هنر، تصویرگری این جدال تا همیشه است و بدون این مهم، به خودی خود هیچ است.»

بر این اساس، در این نمایشگاه آثاری از آرشام باقرزاده، معین برجسته، بارانا جعفری، سارینا جعفری، هلما حاتمیان، رها حسن‌آبادی، باراد داوری، فاطمه داوری، فرحناز داوری، ویونا داوری، امیرمهدی دهقان، نازنین دهقان، محمدصالح زندی، نیوشا شیخ‌محمدی، مهدیس شیرزادی، پارمین صالحی، پارسا صبوحی، فاطمه طبایی، حمیدرضا غریب، ثنا کریم‌زاده، زهرا کریم‌زاده، کیارش مقصودی، ریحانه موسوی، علی موسوی‌زاده، آنیسا میرزایی، پرستش میرزایی، مهراد نایبی، نیما نصیری و شنتیا وثوقی‌تبار به نمایش درآمده است.