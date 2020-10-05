اولین پرواز هما از پنجشنبه در فرودگاه یاسوج انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی محسنیان یکشنبه شب در جمع خبرنگاران افزود: اولین پرواز شرکت هواپیمایی هما پنجشنبه هفته جاری در استان انجام میشود.
وی بیان داشت: از هفته آینده نیز در روزهای سه شنبه و پنجشنبه پروازهای هما از تهران به مقصد یاسوج و بالعکس انجام خواهد شد.
محسنیان افزود: این پروازها از ۱۶ مهر ماه آغاز میشود و این پروازها سه شنبهها از تهران به مقصد یاسوج ساعت ۱۰:۴۰ دقیقه و پرواز یاسوج به تهران نیز ۱۲:۳۵ انجام میشود.
وی تصریح کرد: در روزهای پنجشنبه نیز پرواز هما از تهران ساعت ۹:۱۵ دقیقه و از یاسوج ۱۱:۱۰ خواهد بود.
به گزارش خبرنگار مهر، پروازهای فرودگاه یاسوج پس از سقوط هواپیمای ۳۷۰۴ با فراز و فرودهای بسیاری همراه بوده و چندین ماه نیز فرودگاه تعطیل و پروازها انجام نمیشد.
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