اولین پرواز هما از پنجشنبه در فرودگاه یاسوج انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی محسنیان یکشنبه شب در جمع خبرنگاران افزود: اولین پرواز شرکت هواپیمایی هما پنجشنبه هفته جاری در استان انجام می‌شود.

وی بیان داشت: از هفته آینده نیز در روزهای سه شنبه و پنجشنبه پروازهای هما از تهران به مقصد یاسوج و بالعکس انجام خواهد شد.

محسنیان افزود: این پروازها از ۱۶ مهر ماه آغاز می‌شود و این پروازها سه شنبه‌ها از تهران به مقصد یاسوج ساعت ۱۰:۴۰ دقیقه و پرواز یاسوج به تهران نیز ۱۲:۳۵ انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: در روزهای پنجشنبه نیز پرواز هما از تهران ساعت ۹:۱۵ دقیقه و از یاسوج ۱۱:۱۰ خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، پروازهای فرودگاه یاسوج پس از سقوط هواپیمای ۳۷۰۴ با فراز و فرودهای بسیاری همراه بوده و چندین ماه نیز فرودگاه تعطیل و پروازها انجام نمی‌شد.