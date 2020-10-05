انتقاد آنکارا از لایحه ضد اسلامی ماکرون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، وزارت امور خارجه ترکیه در واکنش به آنچه از سوی «امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری فرانسه در قالب این لایحه مطرح شد، اعلام کرد که تبعات منفی طرح یاد شده بسیار بیشتر از منافع آن است.

در این بیانیه آمده است: «ما معتقدیم که ذهنیت نهفته در این لایحه به جای کاهش مشکلات در فرانسه به عواقب جدی و خطرناک‌تر منجر خواهد شد».

دستگاه دیپلماسی ترکیه یادآور شد که انتخاب یک گفتمان سازنده بیش از دیدگاه امنیت محور در مسائل مذهبی راهگشا خواهد بود.

در بیانیه وزارت امور خارجه ترکیه همچنین تاکید شده است که چنین رویکردی تنها به افزایش بیگانه هراسی، نژادپرستی و اسلام هراسی در اروپا دامن خواهد زد.

امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه با رونمایی از لایحه‌ای برای مقابله با جریان‌های رادیکال و ممناعت از رشد «جدایی‌طلبی»، بر عزم دولتش جهت «آزاد کردن اسلام در فرانسه از نفوذ خارجی» تاکید کرد و مدعی شده بود: اسلام بواسطه تنش‌های موجود با افراطی گرایی در همه جای دنیا با بحران مواجه شده است.

این لایحه که با هدف «تقویت سکولاریسم و ‌تحکیم اصول جمهوری» تنظیم شده قرار است تا پایان سال جاری در اختیار شورای وزیران قرار گیرد و اوایل سال آینده میلادی نیز به پارلمان فرانسه ارائه شود.