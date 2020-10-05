ناجا با اقتدار و صلابت در راستای اهداف عالی نظام قدم برداشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در پیامی با تبریک هفته ناجا گفت، متن کامل پیام عبدالرضا رحمانی فضلی جانشین فرماندهی کل قوا در امور ناجا و وزیر کشور که خطاب به سرتیپ پاسدار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران صادر شده، بدین شرح است:

«در سالی که بنا بر تدبیر حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت ا… العظمی امام خامنه ای (مد ظله العالی) به سال جهش تولید مزین گردیده و علی رغم شرایط خاص کشور – که ناشی از همه گیری بیماری منحوس کرونا و جنگ اقتصادی ظالمانه غرب و متحدان منطقه‌ای آن علیه جمهوری اسلامی ایران است- نیروی انتظامی با تلاش و همت مضاعف و روحیه ایثارگری و مجاهد گونه بحمدا… همچون سالیان گذشته با اقتدار و صلابت در راستای اهداف عالی نظام اسلامی، انجام وظیفه کرده است.

بدون تردید بهره مندی از نعمت فراگیر نظم و امنیت پایدار در سرتاسر میهن عزیز اسلامی بدون ذکر بخش انکار ناپذیر سهیم در این نعمت- که همان سازمان پاک دست، ولایتمدار، انقلابی و قانونمدار باشد- غفلتی بزرگ و جفایی اغماض ناپذیر است.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر و سرافراز و تقدیر از ایثارگران نیروی انتظامی، فرا رسیدن هفته ناجا را فرصت مغتنمی دانسته تا ضمن اذعان بر مجاهدت‌های آن ایثارگران و سبزپوشان خدوم در این شرایط خاص اجتماعی و اقتصادی و تبریک و تهنیت این هفته، از زحمات جنابعالی، فرماندهان، رؤسا و کارکنان خدوم و زحمت کش نیروی انتظامی در سراسر کشور قدردانی نمایم.

از دیگر سو قرابت زمانی این هفته با فرارسیدن ایام اربعین حسینی را رهنمونی می دانم که تأسی از سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدا… الحسین (ع) را در حفظ و حراست از ارکان و ارزش‌های اصلی دین مبین اسلام به ما گوشزد می‌نماید. عزت همگان را از درگاه خداوند قادر متعال مسالت دارم.

جانشین فرماندهی کل قوا در امور ناجا و وزیر کشور

عبدالرضا رحمانی فضلی»