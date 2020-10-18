موافقت سازمان هواپیمایی و رئیس مجلس با ادامه ساخت فرودگاه چابهار

به گزارش خبرنگار مهر، تأسیس فرودگاه چابهار که با یک هزار میلیارد تومان اعتبار از منابع منطقه آزاد چابهار از تیرماه امسال آغاز شده تبدیل به معضلی بین دولت و ارتش شده است؛ ارتش معتقد است که «با ساخت فرودگاه جدید، به خاطر تزاحمی که ایجاد می‌شود پایگاه شکاری از حیز انتفاع می‌افتد و امکان پرواز جنگنده‌ها و شکاری‌ها برای برقراری امنیت هوایی منطقه وجود نخواهد داشت.»

در همین ارتباط نیز در مرداد ماه یعنی یک ماه بعد از شروع احداث فرودگاه بین‌المللی چابهار، فرودگاه فعلی نظامی در کنارک که استفاده مسافری از آن می‌شد به شکلی غیرمنتظره تعطیل شد؛ استاندار سیستان و بلوچستان بعد از تعطیلی غیرمنتظره فرودگاه طی مصاحبه‌ای گفت «گفته می‌شود متولیان نیروی هوایی شرط بازگشایی و فعالیت مجدد فرودگاه کنارک را توقف و تعطیلی عملیات احداث فرودگاه چابهار اعلام کرده‌اند.»

با توجه به احتمال تعطیلی فرودگاه کنارک به‌خاطر احداث فرودگاه جدید، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در منطقه حضور یافت و پس از آن، فرودگاه کنارک ۲۶ شهریور ماه باز شد و روند احداث فرودگاه بین‌المللی چابهار هم ادامه یافت. اما دوباره در ۱۰ مهرماه پروژه فرودگاه چابهار به طور کامل متوقف شد.

در همین ارتباط تاکنون تیمی از شورای عالی امنیت ملی، نمایندگانی از مجلس و البته رئیس مجلس برای بازدید و اطلاع از علل بروز این اتفاقات به این منطقه سفر کرده اند.

موافقت سازمان هواپیمایی و رئیس مجلس با ادامه ساخت فرودگاه جدید چابهار

معین الدین سعیدی، نماینده مردم چابهار در مجلس در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت فرودگاه چابهار در جریان سفر اخیر رئیس مجلس به این منطقه، اظهار داشت: در سفری که رئیس مجلس به چابهار داشت بر ضرورت ایجاد شهر فرودگاهی در چابهار به عنوان یک الزام تاکید کرد. آقای قالیباف با توجه به اینکه قبلاً خلبان هم بود از این پروژه بازدید فنی هم به عمل آورد.

سعیدی افزود: به دلیل اختلاف نظر ارتش و دولت، ساخت فرودگاه فعلاً متوقف است.

وی در مورد نظر سازمان هواپیمایی کشور، گفت: سازمان هواپیمایی کشور معتقد است که ایجاد شهر فرودگاهی هیچ مغایرتی با فرودگاه نظامی ندارد؛ مگر اینکه کارشناسی‌های جدید انجام شود.

سعیدی با بیان اینکه چندی قبل و پیش از سفر رئیس مجلس نیز، نمایندگان کمیسیون امنیت ملی از این پروژه بازدید کرده بودند، ادامه داد: مردم چابهار امیدوار به حل این مشکل هستند تا عملیات عمرانی ساخت فرودگاه دوباره شروع شود.

وی در مورد ایرادات نیروی هوایی به این پروژه، گفت: نیروی هوایی می‌گوید محلی که برای احداث باند انتخاب شده است با دلتا ۲۱ نیرو هوایی یک مقداری تداخل دارد. ما معتقدیم که ضمن والا نگهداشتن جایگاه ارتش، اما نیاز اقتصاد کشور این است که حتماً پروژه شهرفرودگاهی چابهار اجرایی شود.