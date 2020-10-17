رشد ۱۰۰ واحدی داوجونز / پایان نوار افت ۳ روزه

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، در پایان معاملات روز جمعه آمریکا (بامداد شنبه به وقت تهران) پس از انتشار داده‌های قدرتمند خرده‌فروشی آمریکا در پایان یک هفته پرنوسان، اولین رشد داوجونز در ۴ جلسه اخیر ثبت شد.

میانگین صنعتی داو جونز ۱۱۲.۱۱ واحد یا ۰.۴ درصد افت کرد و به ۲۸٫۶۰۶.۳۱ واحد رسید.

اس‌اندپی ۵۰۰ با رشدی اندک به ۳٫۴۸۱.۸۳ واحد بسته شد و کامپوزیت نزدک با افتی ۰.۴ درصدی در ۱۱٫۶۷۱.۵۶ واحد به کار خود پایان داد.

هر سه شاخص سهام آمریکا اغلب ساعات معاملاتی دیروز را در محدوده مثبت گذراندند اما در ساعت پایانی با سقوط سهام تکنولوژی شاخص‌ها سود خود را از دست دادند و نزدک وارد محدوده منفی شد.

اس‌اندپی و داوجونز سومین رشد هفتگی متوالی خود را ثبت کردند در حالی که نزدک به چهارمین رشد پی‌درپی هفتگی خود دست یافت‌.

داده‌ها نشان داد خرده‌فروشی آمریکا در ماه سپتامبر ۱.۹ درصد جهش کرده است، در حالی که اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی داوجونز رشدی ۰.۷ درصدی را پیش‌بینی کرده بودند.