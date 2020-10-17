رتبه نخست گیلان در حوزه پیشگیری از وقوع جرایم در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رحیم شعبانی شامگاه جمعه در برنامه در مسیر توسعه با موضوع بررسی جرایم با بیان اینکه حوزه امنیت تأثیرگذار بر تمام ارکان جامعه است، بیان کرد: حوزه‌های مختلف جامعه در بستر امنیت رشد می‌یابند و نیروی انتظامی وظیفه تأمین امنیت برای شهروندان را بر عهده دارد و برای تحقق این منظور استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود ضروری است.

رئیس پلیس آگاهی گیلان با تاکید بر از بین بردن بسترهای جرم، گفت: حاشیه‌نشینی در شهرها، معتادین متجاهر، بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ فروشنده اجناس دست دوم، پذیرش مسافران بدون مجوز و گسترش جرایم سازمان یافته و حرفه‌ای شدن مجرمان می‌طلبد که با خلاقیت و نوآوری و تلاش شبانه‌روزی به مقابله با جرایم بپردازیم.

گیلان خاستگاه مجرمان غیربومی است

وی با بیان اینکه گیلان خاستگاه مجرمان غیربومی است و ضرورت دارد بتوانیم قدرت تصمیم‌گیری و هدفگذاری برای چگونگی برخورد با جرایم در سطح استان را داشته باشیم، افزود: اولویت اصلی امروز پلیس، سرقت بوده که یکی از مطالبات مردم از پلیس است و تلاش‌های بسیاری برای برقراری امنیت و مقابله با این ناهنجاری اجتماعی انجام می‌شود.

سرهنگ شعبانی فقر را یکی از عوامل شکل‌گیری جرایم برشمرد و عنوان کرد: معتاد برای تهیه مواد الزاماً به دنبال سرقت می‌رود و بسترهای ما در حوزه پیشگیری باید در این حوزه به ما کمک کند، همچنین خود حفاظتی از اموال شخصی، استفاده از امکانات به‌روز توسط پلیس و سیستم‌های نظارتی در پیشگیری از وقوع جرایم، مجازات‌ها و کشف زودهنگام جرایم توسط پلیس در پیشگیری از جرایم مؤثر است.

رئیس پلیس آگاهی گیلان گفت: شرکت‌های حفاظت مراقبتی در سطح استان تحت نظارت پلیس فعالیت می‌کنند و علاوه بر این یکپارچه سازی و تمرکز مرکز فوریت‌های پلیس برای اعمال نظارت پلیس و پاسخگویی آسان به مردم در مرکز استان و دسترسی به آمار صحیح و رسیدگی به شکایات از جمله اقدامات برای برقراری امنیت است.

۳۲۰ هزار تماس مردم منجر به عملیات شده است

شعبانی با بیان اینکه امسال ۷۲۰ هزار تماس با پلیس استان گیلان توسط مردم برقرار شده است، اظهار داشت: ۳۲۰ هزار تماس منجر به عملیات‌های پلیس شده و سعی کردیم با اقدامات مختلف به مردم خدمت رسانی کنیم.

وی با اشاره به اینکه برقراری امنیت اجتماعی هم مربوط به پلیس و دستگاه‌های پیشگیری و هم مربوط به خود مردم است، تصریح کرد: سهل انگاری‌ها در مراقبت از وسایل شخصی و عدم اعلام به موقع وقوع جرایم یکی از عواملی است که در برقراری امنیت اجتماعی اختلال ایجاد می‌کند.

رئیس پلیس آگاهی گیلان با بیان اینکه گشت‌های محسوس و نامحسوس در سطح استان ۲۴ ساعته فعال هستند، عنوان داشت: استفاده از ظرفیت بسیج و نگهبانان محله برای برقراری امنیت در دستور کار پلیس بوده است اما با توجه به وضعیت فعلی کشور و به تبع آن گیلان، اقدامات ما در حوزه پیشگیری از وقوع جرایم وضعیت قابل قبولی ندارد.

شعبانی با تاکید بر اینکه امسال میزان وقوع جرایم در ۶ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته در سطح استان گیلان ۱۱ درصد کاهش یافته است، بیان کرد: طبق ارزیابی پلیس ناجا، استان گیلان در حوزه پیشگیری از وقوع جرایم نسبت به سایر استان‌ها رتبه اول را دارد و این عملکرد خوب پلیس استان را نشان می‌دهد.