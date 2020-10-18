به گزارش خبرگزاری مهر، ارمنستان ساعاتی پس از اعلام خبر توافق آتش بس موقت در قره باغ، جمهوری آذربایجان را به نقض این آتش بس متهم کرد.

سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان با انتشار بیانیه‌ای در توئیتر اعلام کرد: «دشمن از ساعت ۰۰:۰۴ تا ۰۲:۴۵ اقدام به شلیک گلوله‌های خمپاره در جهت شمالی و از ۰۲:۲۰ تا ۰۲:۴۵ اقدام به شلیک راکت در جهت جنوب کرد». جمهوری آذربایجان هنوز نسبت به این بیانیه واکنشی نشان نداده است. گفتنی است که شامگاه شنبه مقامات ایروان و باکو از دستیابی به توافقی دوجانبه برای برقراری یک آتش بس بشردوستانه موقت در منطقه قره باغ خبر دادند؛ آتش بسی که قرار بود از بامداد یکشنبه به مرحله اجرا گذارده شود.