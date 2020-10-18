تنفس هوای پاک در پایتخت پس از ۷ روز آلودگی

به گزارش خبرنگار مهر، تهران پس از گذشت ۷ روز ناسالم برای گروه‌های حساس هم اکنون با وجود غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون هوای سالمی دارد.

بر اساس گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، هم اکنون میانگین شاخص آلاینده‌های هوا بر روی عدد ۹۶ قرار دارد. این میزان از غلظت برای تنفس مناسب است اما با توجه به پایداری هوا پیش بینی می‌شود این شرایط تداوم نداشته باشد و طی روز ذرات معلق کیفیت هوا را کاهش دهند.

تهران تا امروز با ۱۵۲ روز هوای سالم، ۴۳ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵ روز هوای پاک و دو روز هوای ناسالم کیفیت هوای بهتری نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.