خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها - قاسم منصور آل کثیر: پاسخگو نبودن متولیانِ مربوطه به افکار عمومی درباره حادثه عامری یکی از نکاتی است که کمتر به آن توجه شد. پس از انفجار گاز در عامری تنها چند خبر کوتاه درباره تعداد کشته و زخمی شدگان منتشر و بازنشر شد.

پس از این خبر و با اینکه چهار روز از حادثه عامری می‌گذرد اما هیچ خبری درباره آخرین وضعیت منطقه، مصدومان، خانواده کشته‌شدگان و… برای پاسخ به افکار عمومی و شهروندان منتشر نشد. مسئولان مربوطه در پاسخ به سوالاتی درباره وضعیت عامری هر کدام به نحوی گفت‌وگو را به سمت مشکلات اداره‌هایشان می‌کشاندند.

«در حقوق کارگران مانده‌ام و باید همه و مردم به ما کمک کنند. ما مسئولِ سقف مردم نیستیم و فقط وظیفه پاک‌سازی خیابان و معابر را داریم». این حرف‌ها را شهردار منطقه هفت اهواز گفت.

«متولی ایمنی شهر هستیم اما تأسیسات ما کامل نیست؛ ۴۰۰ دستگاه تنفسی باید داشته باشیم که تنها ۳۷ عدد داریم. لباس آتش‌نشانی نداریم». این سخنان هم بخشی از پاسخ‌های رئیس سازمان آتش‌نشانی اهواز درباره مسئله عامری بود.

متولی کیست؟

نماینده اهواز نیز به عنوان نماینده افکار عمومی و ناظر بر عملکرد دولت و ادارات پس از دومین بازدید از محل حادثه‌ی عامری گفت که «مشخص نیست متولی چنین اتفاقاتی در اهواز کیست؟»

چنین رویه‌ای از سوی مسئولان نشان از نوعی شلختگی در مدیریت بحران‌های شهری است.

«عدنان دیلمی» یکی از ساکنان محله عامری که دانش آموخته شهرسازی است، در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: در چنین شرایطی باید متولیانِ اداراتی مثل گاز، برق، آب و فاضلاب، شهرداری منطقه، آتش‌نشانی و حتی هلال احمر لازم است کمیته‌ای برای انسجام و ایجاد هماهنگی نسبت به رسیدگی فوری به منطقه‌ی حادثه دیده تشکیل دهند.

وی به خرابی‌ها اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: اکنون بسیاری از مغازه‌ها و خانه‌ها آسیب دیده‌اند و حتی خانواده‌های کشته‌شدگان و مصدومان در بلاتکلیفی هستند که وضعیت خسارات را باید از چه کسی بگیرند؟

کم‌کاری در عامری

برای روشن شدن این موضوع با نماینده مردم اهواز در مجلس تماس گرفتیم؛ سید کریم حسینی، نماینده مردم اهواز، حمیدیه، کارون و باوی در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر بیان می‌کند: در دومین بازدیدم از محله عامری اهواز، قائم‌مقام شهردار، فرماندار و رئیس آتش‌نشانی اهواز همراهم بودند و به آنها گفتم سریع‌تر نخاله‌های آوار را شست‌وشو کنند چرا که آوار بسیاری ریخته بود و محله اصلاً وضعیت خوبی نداشت.

وی از وضعیت پیش آمده ابراز نگرانی می‌کند و می‌افزاید: وقتی اتفاقی می‌افتد و مشخص نباشد که متولی این وضعیت کیست؟ کم کاری می‌شود و برای بهبودِ وضعیت عامری در نظر دارم که از راه و شهرسازی بخواهم برای بازآفرینی بافت فرسوده کاری انجام دهد؛ روی مسئله گردشگری و میراثیِ این منطقه نیز باید بیشتر کار شود و شبکه برق‌رسانی نیز باید وظایفش را درست انجام دهد چرا که شبکه‌ای با پایه‌های قدیمی دارد که همین‌ها می‌توانند حادثه‌ساز شوند.

حسینی در ادامه می‌گوید: شبکه گاز باید اکیپ‌های بازرسی‌اش را اعزام و منطقه را بررسی کند؛ اداره آبفا باید برنامه خود را درباره بهبود فاضلاب‌های عامری بگوید و همچنین شهرداری برای بهسازی معابر و کنده‌کاری‌های دو سال گذشته و بدون روکش مانده، اقدام کند.

نماینده مردم اهواز، کارون، حمیدیه و باوی با بیان اینکه با فرماندار اهواز صحبت کردم تا جلسه‌ای را با حضور مدیران مربوطه تنظیم کند، می‌افزاید: در این جلسه رسیدگی به وضعیت محله عامری را به طور کلی مورد بررسی قرار می‌دهیم.

حسینی به ظرفیت‌های محله عامری اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: این محله در کنار حرم علی بن مهزیار و در جوار رود کارون می‌تواند یک محله مستعد و قابل توجه برای گردشگری اهواز باشد؛ حادثه عامری تلخ بود اما امیدوارم سبب خیر برای رسیدگی به مشکلات این منطقه شود.

در حقوق کارکنان مانده‌ایم

شهرداری منطقه هفت یک ضلع از متولیان در حادثه عامری است. «فرزین حاتمی کاهکش» شهردار منطقه هفت درباره نبود ناظر ایمنی در محوطه حادثه می‌گوید: ایمنی بر عهده ما نیست. هلال احمر باید می‌آمد و کمک می‌کرد. وظیفه ما برداشتن خاک و زباله است. کل آوار برداری با شهرداری نیست. چه کسی باید آوار برداری را انجام دهد؟

وی می‌افزاید: سال ۹۶، شهرداری کلِ خیابان‌های عامری را آسفالت کرد و بعد از سه یا چهار ماه اداره فاضلاب آمد و آسفالت را حفاری کرد و رفت و به آن توجهی نکرد؛ اکنون در این شرایط اقتصادی که ما در حقوق کارکنان فضای سبز و ُرفت و روب مانده‌ایم، اداراتی مثل فاضلاب که تخریب می‌کنند باید خودشان حفاری‌های خود را مرمت کنند؛ شرکت گاز حفاری می‌کند و امکان ندارد ما به گاز مجوز ندهیم چون ممکن است بعدها حوادث ناگواری پیش آید اما مسئله این است که بعد از حفاری چه کسی باید هزینه مرمت آسفالت را پرداخت کند؟

شهردار منطقه هفت درباره اینکه متولیِ خسارات چه نهاد یا سازمانی است، توضیح می‌دهد: هزینه‌ها را باید «مقصر» پرداخت کند؛ علت انفجار گاز بود و با توجه به شرایط اقتصادی و تورم، باعث شده حتی با پیمانکارها به خاطر هزینه‌ها با مشکل مواجه شویم؛ اولویت ما اکنون حقوقِ کارگرِ ُرفت و روب و فضای سبز است. ما متولی پشت بام خانه‌های مردم نیستیم. لذا مردم کمک کنند اگر بر اثر انفجار آهن و سنگ وجود دارد، آن را در خیابان بیندازند و ما جمع آوری می‌کنیم.

حاتمی ادامه می‌دهد: همه دست به دست هم بدهند و در این راستا نیاز به مشارکت عمومی است و اگر به تصاویر منتشر شده دقت کنید، حضور شهرداری پر رنگ بود؛ بازار باید با ما همکاری کند چرا که ما نمی‌توانیم همه شهر را تعطیل کنیم و فقط به عامری توجه کنیم؛ زیرا با این روش شهر به زیرِ زباله می‌رود.

خیران کمک کنند

رئیس سازمان آتش‌نشانی اهواز نیز شرایط و امکاناتشان را بسیار بد می‌داند و این سازمان نیز همچون دیگر متولیان معتقد است باید به وی مثل امور خیریه کمک شود.

«ابراهیم قنبری» رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز نیز درباره حادثه عامری در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: متولی ایمنی شهر ما هستیم اما همه تأسیسات به طور کامل در اختیار ما نیست و تنها تجهیزات امداد نجات موقت داریم و با توجه به تناسب توسعه شهر باید تجهیزات اداره‌ها تجهیز شوند.

وی در ادامه می‌افزاید: شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب، شرکت پخش و پالایش، راه آهن، فولاد خوزستان، گروه ملی آتش‌نشانی‌های خود را جمع کردند؛ غیر از شرکت نفت که یک ایستگاه در اهواز دارد، تمام شرکت‌ها به دلیل هزینه‌های بالای تجهیزاتِ آتش‌نشانی، همه آتش‌نشانی‌ها را جمع کردند. شهر اهواز فقط یک دستگاه امداد و نجات دارد و مربوط به سال ۷۰ است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی اهواز توضیح می‌دهد: به تناسب توسعه باید ادارات و شرکت‌ها به صورت بین بخشی بیایند و نسبت به مسئولیت‌های اجتماعی خودشان رسیدگی کنند؛ به عنوان مثال در عامری ما تا هفت ساعت با دست، آوار برداری می‌کردیم.

وی به تجهیزات آتش‌نشانی اشاره می‌کند و می‌گوید: شهری که باید ۱۸۴ خودرو داشته باشد تنها ۲۶ خودرو دارد که البته استانداری و شهرداری کمک کردند و تا بهمن‌ماه امسال تعداد خودروهای ما بیشتر می‌شوند؛ مشکل ما فقط خرید و بازسازی ماشین نیست بلکه می‌خواهیم امکاناتی را برای خودروهای خود بگذاریم نزدیک به پنج میلیارد تومان است به طور مثال خودروها به تنهایی قیمتشان یک میلیارد و نیم است، در عامری هیچ کس کمک نکرد؛ هلال احمر یک قطعه نیاورد و ما شرایط را باز کردیم. البته خدمات شهری هم حضور داشت.

وی در پاسخ به اینکه چرا کارشناسان ایمنی در محل حادثه برای راهنمایی مردم برای خارج کردنِ کولرهای گازی حضور نداشتند، می‌گوید: نمی دانم و احساس می‌کنم آخرش خود ما باید این را انجام دهیم.

قنبری همچنین درباره مقصر حادثه توضیح می‌دهد: در حال حاضر ما می‌دانیم عامل انفجار گاز است ولی ما منتظر هستیم کسی از ما بخواهد که کارشناسان ما در محل حاضر شوند و ارزیابی نهایی را انجام دهیم تا مقصر مشخص شود؛ باید فشار گاز پشت و قبل از کنترل چک و به ما اعلام شود و اکنون وقتش نیست چرا که همکاران ما درگیر خانواده‌های متوفیان هستند و هنوز کسی به ما مراجعه نکرده که به آنها گزارش دهیم.

رئیس آتش‌نشانی اهواز با بیان اینکه ما به تنهایی نمی‌توانیم بحران‌ها را پیش ببریم، به ارائه برخی آمارها می‌پردازد و می‌گوید: پمپ بنزین‌های ما استاندارد و ایمنی نیستند و وسط شهر قرار دارند و باید از مناطق مسکونی دور باشند؛ ۲۰۷ هزار تماس در سال گذشته داشتیم که ۹ هزار تماس مربوط به حادثه و امداد و نجات بود. دستگاه تنفسی باید ۴۰۰ عدد داشته باشیم ولی اکنون ۳۷ عدد داریم و همچنین لباس آتش‌نشانی نداریم چرا که وارداتی است و خریدش مشکل است و همچنین خیران همان‌طور که برای ساخت مدرسه کمک می‌کنند، به ما هم کمک کنند.

همه نیازمندان

سخنان بعضی از متولیان در کنار ابراز نگرانی از وضعیتِ عامری توسط نماینده مردم اهواز در مجلس، خبر از وضعیتی شلخته در مدیریت بحران شهری می‌دهد. شهرداری و آتش‌نشانی هر کدام خود را محتاج و نیاز به مساعدت می‌دانند. نبودِ همراهی و همکاری بین ادارات مربوطه برای انسجام بیشتر در رسیدگی به امور نشان از نوعی بی‌برنامگی می‌دهد. همه این‌ها در کنار بلاتکلیفیِ خانواده متوفیان و مصدومان باعث شده شرایط روانی مردم در عامری در حالت عادی نباشد.