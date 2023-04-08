امکان ارائه سی ان جی رایگان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای گذشته خبرهای ضد و نقیضی در رابطه با افزایش قیمت بنزین در رسانه‌ها منتشر شد این موضوع تا جایی پیش رفت که جواد اوجی، وزیر نفت در واکنش به این موضوع گفت: «افزایش قیمت بنزین نداریم» اما موضوع به همین جا ختم نشد و محسن جوهری رئیس انجمن صنفی سی ان جی کشور گفت: «برای افزایش جایگزینی بیشتر بنزین با استفاده از سی ان جی طرحی را آماده کردیم که مطابق این طرح پیشنهاد عرضه رایگان سی‌ان‌جی به مدت سه سال به همه خودروها داده شده است.» حالا مشخص نیست که وزارت نفت برای کاهش مصرف بنزین تن به چنین طرحی دهد یا مخالفتی قاطعانه با آن داشته باشد، اردشیر دادرس رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی سی ان جی ایران در رابطه با این موضوع گفت: این طرح عملیاتی نمی‌شود زیرا بر خلاف قانون اساسی، قوانین وزارت نفت و بر نامه بودجه است به همین دلیل چنین مسأله‌ای مورد پذیرش مجلس نخواهد بود، زیرا فروش رایگان کالای سوختی ارزش ذاتی آن را از بین خواهد برد. این طرح غیر کارشناسی و غیر اصولی مطرح شده است، به همین دلیل به نظر نمی‌رسد مورد تأیید وزارت نفت قرار بگیرد.

دادرس در ادامه با اشاره به اینکه بسته حمایتی دیگری تدوین شده و دولت در آن ۱۰ بند را اعلام کرده که از بسته حمایتی سی ان جی به صورت هدفمند و قانونمند رشد پیدا کند در این زمینه توضیح داد: بر اساس این بسته حمایتی موارد تشویقی که در آن ذکر شده است که در صورت مثبت بودن نظر دولت جزئیات این بسته اعلام می‌شود.

وی اضافه کرد: این بسته حمایتی کار اصولی و کارشناسی شده است که از نزدیک به ۱۸ کشور الگو برداری شده است و مواردی که آنها به عنوان بسته حمایتی بوده و بر اساس تجربه کشورهای دیگر و نتیجه بخش بودن آن در این بسته آورده شده است. همچنین در هیچیک از کشورهایی که مصرف کننده اصلی سی ان جی و تولید کننده نفت و گاز هستند سی ان جی به صورت رایگان در اختیار مردم قرار نگرفته است. به طوری که از نظر الگو برداری و محک زنی جهانی هم با روش‌های متعددی برای توسعه و افزایش مصرف سوخت سی ان جی در نظر گرفته شده است.

دادرس با اشاره به اینکه نا ترازی گاز و ظرفیت سی ان جی دو بحث متفاوت از یکدیگر است در این زمینه توضیح داد: نا ترازی گاز و ظرفیت عملیاتی و اسمی جایگاه‌ها موضوعی دیگر است به طوری که اکنون ما نزدیک به ۲۵ میلیون متر مکعب ظرفیت عملیاتی سی ان جی داریم در حالی که ظرفیت اسمی بیش از ۴۰ میلیون است. به عبارتی با ۶۰ درصد از ظرفیت در حال فعالیت هستیم به همین دلیل امکان افزایش ظرفیت عملیاتی را داریم و در این زمینه مشکلی نیز نداریم.

وی در پاسخ به این سوال که ناترازی گاز در زمستان عاملی متناقض با چنین موضوعی نیست گفت: سال گذشته که ناترازی گاز در زمستان را تجربه کردیم خوشبختانه قطعی جایگاه‌های سی ان جی در دستور کار قرار نداشت به جز یکی دو استان شمال شرق که آن هم به دلیل افت فشار گاز بود و ۹۵ درصد جایگاه‌های سی ان جی کشور در حال فعالیت بودند.

به گفته دادرس برای شرکت ملی گاز مشخص شده که جایگاه‌های سوخت به عنوان مدیریت خدمات شهری باید توسعه پیدا کنند به همین دلیل جایگاه‌های سی ان جی در دستور کار قطعی گاز قرار نمی‌گیرند مگر در صورت نقص فنی یا افت فشار گاز تحت تأثیر قرار بگیرند.