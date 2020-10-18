به گزارش خبرگزاری مهر، حامد صالحی مدیر روابط عمومی اطلاع رسانی ستاد اقامه نماز کشور گفت: همزمان با شروع ماه ربیع الاول و ایام فرخنده میلاد مسعود پیامبر اعظم و باتوجه به کینه توزی غرب به پیامبر عزیز اسلام سومین مجموعه سخنرانی‌های کوتاه نماز تحت عنوان «نماز پیامبر(ص) » توسط ستاد اقامه نماز کشور تولید شد.



وی بیان داشت: سومین مجموعه سخنرانی‌های کوتاه، جذاب، شنیدنی و کاربردی نماز تحت عنوان نماز پیامبر(ص) با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین سیدجواد بهشتی مشاور علمی و فرهنگی ستاد اقامه نماز و کارشناس مذهبی برنامه سمت خدا ویژه ماه ربیع الاول سال ۹۹ تولید شد.



مدیر روابط عمومی ستاد اقامه نماز افزود: این مجموعه فاخر و ارزشمند در ۱۷ قسمت کوتاه پنج دقیقه‌ای به تعداد رکعت های نماز شبانه روزی تولید و ان شاءالله از روز اول ماه ربیع الاول هر روز یک قسمت از طریق پایگاه اطلاع رسانی ستاد اقامه نماز و شبکه‌های اجتماعی ستاد پخش می شود.



صالحی در ادامه افزود: مجموعه سخنرانی‌های کوتاه نماز پیامبر(ص) با موضوعاتی همچون آغاز اسلام با نماز، نماز جماعت، مخالفت مشرکین با نماز، وضو کلید نماز، نماز اول وقت، ساختن مسجد، مسجد پایگاه عبادت، مسجد پایگاه آموزش ، مسجد قرارگاه حمایت های اجتماعی، قبله مسلمانان، اذان ندای نماز، یک نماز تمام از پیامبر(ص)، نماز در میدان جنگ، نماز و خانواده، نماز شب و وصیت به نماز توسط روابط عمومی ستاد اقامه نماز تهیه و تولید شده است.



مدیر روابط عمومی ستاد اقامه نماز گفت: نماز نزد اهل بیت (ع) از چنان اهمیتی برخوردار است که پیامبر (ص) از آن با تعابیر «معراج مومن، نور مومن، نشانه ایمان، ستون دین، مفتاح الجنة، سلاح مومن و ...» یاد کرده‌اند.



وی با اشاره به اهمیت فرهنگ سازی نماز در جامعه گفت: رسول اکرم (ص) برای فرهنگ سازی نماز در دو ساحت اصلی تلاش نمودند: اول فرهنگ سازی بر روی تک تک افراد جامعه از طریق تأثیرگذاری بر روح و فکر آنان با ارائه الگوها، آموزش صحیح، بالا بردن سطح علم و فهم، آسان گیری و آموزش تدریجی و...؛ دوم استفاده از ظرفیت های اجتماعی و سیاسی از طریق نظارت بر نحوه اقامه نماز، رفتار امامان جماعت اصل اولویت گذاری به نماز حتی در ارتباطات سیاسی و... . آن حضرت از این طریق توانست زمینه را برای درونی شدن فرهنگ اقامه نماز در بین مسلمانان فراهم سازد.



مدیر روابط عمومی ستاد اقامه نماز ضمن اعلام مسابقه پیامکی نماز پیامبر(ع) بیان داشت: ستاد اقامه نماز در نظر دارد با طرح یک سوال به صورت روزانه همزمان با شروع ماه ربیع الاول ، مسابقه ای پیامکی در رابطه با سخنرانی انتشار داده شده همان روز برگزار نماید.



وی اظهار کرد: به قید قرعه به ۱۷ نفر از برگزیدگان که پاسخ صحیح حداقل یک سوال را ارسال نموده اند، جوایز ارزنده ای تقدیم خواهد شد؛ که اسامی این برگزیدگان از طریق پایگاه اطلاع رسانی ستاد به نشانی www.namaz.ir بعد از ولادت با سعادت رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلوات الله علیه و آله اعلام می گردد.

سوالات روزانه ساعت ۱۰ صبح بر روی سایت و شبکه های اجتماعی در دسترس قرار خواهد گرفت و مهلت شرکت در این مسابقات تا پایان ساعت ۲۴ همان روز می باشد.



اولین مجموعه سخنرانی‌های کوتاه نماز تحت عنوان «نماز و خانواده» در چهل قسمت پنج دقیقه‌ای با موضوعاتی همچون نماز والدین، پنج اصل در آموزش نماز کودکان، احترام به شخصیت نوجوانان در نماز جماعت، پدر و پسر در خدمت مسجد، اذان گفتن در خانه، همسر کاهل نماز، نمازخانه در منزل، تمرین نماز قضا، میانه روی در عبادت، تخفیف برای نماز فرزندان و …



همچنین دومین مجموعه سخنرانی‌های کوتاه نماز تحت عنوان "نماز عاشورائیان" با موضوعاتی همچون آغاز حرکت از مسجد، نماز بیدارگر و نماز خنثی، اذان گوی کاروان، مسجد مرکز تجمع انقلابیون، نمازی که دشمن را هم جذب کرد، من به نماز عشق می‌ورزم، عشق بازی رزمندگان در شب عاشورا، یادآور نماز، حماسه نماز ظهر عاشورا، شهید نماز، بچه‌های آسمان و نماز بانوی صبر و مقاومت در ماه محرم تهیه و پخش شده است.