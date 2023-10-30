به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه کلیپ‌های کوتاه با موضوع نماز و مدرسه با سخنرانی حجت الاسلام سید جواد بهشتی تهیه و تدوین شد.

حامد صالحی مدیر روابط عمومی ستاد اقامه نماز در این خصوص گفت: این مجموعه سخنرانی در ۴۰ قسمت با موضوعات متنوع نماز و مرتبط با نسل نو آماده بهره برداری می‌باشد.

صالحی افزود: با توجه به ضرورت موضوع ترویج نماز در مدارس و اهمیت بخشی به این واجب الهی، این مجموعه کلیپ‌های کوتاه توسط روابط عمومی ستاد اقامه نماز تهیه و در حال تدوین است که در آینده نزدیک منتشر خواهد شد.

مدیر روابط عمومی ستاد اقامه نماز با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت توجه به نسل نو، کودکان و نوجوانان، گفت: این مجموعه سخنرانی در ۴۰ قسمت با موضوعات متنوع نماز و مرتبط با نسل نو آماده بهره برداری می‌باشد.

وی موضوعات کلیپ‌ها را شامل ویژگی‌های نماز مطلوب، نماز جماعت مطلوب، شمارش نعمت‌های خدا، نمایش نشانه‌های خدا، نمایش خطرها، آموزش قرائت صحیح، آموزش مفاهیم نماز، آموزش احکام نماز و آموزش اسرار نماز عنوان کرد.

صالحی در ادامه افزود: جشن تکلیف دختران، جشن تکلیف پسران، تبلیغات فضای مدرسه، فضای مجازی و شبکه شاد، تبلیغ چهره به چهره، انشا نماز و مشارکت تمام عوامل از دیگر موضوعات این مجموعه می‌باشد.

وی با اشاره به اینکه در پایان هر قسمت کتاب‌ها و منابع مطالعاتی معرفی می‌شود، یادآور شد: علاقمندان و مخاطبین می‌توانند جهت دریافت این مجموعه ۴۰ قسمتی از طریق روابط عمومی ستاد اقامه نماز مرکز و دفاتر استانی اقدام کنند و یا با مراجعه به سایت ستاد اقامه نماز به نشانی Namaz.ir، آپارات و سایر شبکه‌های اجتماعی ستاد در پیام رسان‌ها، در روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته، آن را دریافت کنند.

صالحی در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه کلیپ‌های سخنرانی کوتاه با سخنرانی حجت الاسلام بهشتی با موضوعات نماز پیامبر ویژه ماه ربیع در ۱۷ قسمت، نماز حضرت زهرا سلام الله علیها در ۱۸ قسمت ویژه ایام فاطمیه، نماز حضرت علی علیه السلام در ۳۰ قسمت ویژه ماه مبارک رمضان، نماز عاشوراییان در ۱۲ قسمت ویژه محرم و نماز و خانواده در ۴۰ قسمت در سال‌های گذشته تهیه شد که مورد استقبال مخاطبین قرار گرفت.