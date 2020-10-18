ارائه روشی برای رهایش دارو در راستای کنترل التهاب چشم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، محمد اکرمی حسن کهل فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مجری طرح «ساخت و مشخصه یابی سامانه هیبریدی هیدروژل فیبروئین ابریشم - نانوذرات کیتوسان جهت رهایش داروی دگزامتازون برای کنترل التهاب چشم» عنوان کرد: دارورسانی به چشم یکی از موضوعات مورد توجه در مهندسی پزشکی است.
وی با تاکید بر اینکه به دلیل وجود محدودیتها و ناکارآمدیهای که روشهای مرسوم دارورسانی برای درمان بیماریهای چشم وجود دارد، گفت: همچنین قیمت بالای داروهایی که باید به صورت مکرر مورداستفاده قرار بگیرند، طراحی سیستم رهایش دارو جهت آزادسازی دارو در موضع آسیب برای کاهش دوز مورداستفاده، جلوگیری از عوارض دارو، تزریق مکرر و کاهش هزینههای درمان، طراحی سیستم رهایش دارو مناسب امری ضروری به نظر می رسد.
به گفته محقق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، درهمین راستا، در این پژوهش سامانه هیبریدی زیستسازگار جدیدی بر پایه ی هیدروژل فیبروئین ابریشم-نانوذرات کیتوسان حاوی داروی دگزامتازون بهمنظور کنترل و بهبودی بیماریهای ا لتهابی چشم ارائهشد.
وی تاکید کرد: تاکنون پژوهشهای متعددی درزمینهی استفاده از فیبروئین ابریشم و نانوذرات کیتوسان بهصورت مجزا برای بافتهای مختلف انجامشده است اما تاکنون پژوهشی از اثر همزمان این دو سامانه بهصورت هیبریدی برای بافت چشم بررسی نشده است.
اکرمی خاطر نشان کرد: مهمترین نوآوری این پژوهش ساخت سامانه رهایش پایدارتر و کنترلشده تر است تا داروی دگزامتازون در مقدار مناسب و در مدتزمان طولانیتر در دسترس بیمار قرار بگیرد.
وی با اشاره به روش کار خود در این پژوهش گفت: در این پژوهش سامانه هیبریدی زیست فعال جدیدی بر پایهی هیدروژل فیبروئین ابریشم – نانوذرات کیتوسان حاوی داروی دگزامتازون بهمنظور کنترل و بهبودی بیماریهای التهابی چشم ارائه شد.
وی ادامه داد: در ابتدا نانوذرات کیتوسان و نمونه بهینه انتخاب شد و سپس تحت آزمونهای مشخصهیابی ازجمله طیف سنجی مادون قرمز، پراکنش نور دینامیک و پتانسیل زتا قرار گرفت و نانوذرات کیتوسان حاوی داروی دگزامتازون ساختیم تا نرخ و مدل رهایش داروی دگزامتازون را به دست بیاوریم.
به گفته وی، پس از تخلیص فیبروئین ابریشم طی فرآیند صمغزدایی، سامانههای هیدروژلی و هیبریدی نهایی آماده شد و آزمونهای مشخصهیابی ازجمله طیف سنجی مادون قرمز، تخلخلسنجی، نرخ جذب آب، نرخ تورم، رهایش داوری دگزامتازون و نرخ تخریب برونتنی بر روی سامانههای ساختهشده انجام شد.
به گفته این محقق، تصاویر میکروسکوپی الکترونی نشان از وجود تخلخلهای باز با اتصالات درونی بود که آزمونهای طیف سنجی مادون قرمز، نانوذره کیتوسان ساختهشده و فیبروئین ابریشم استخراجشده را تائید میکند.
اکرمی با بیان اینکه بهمنظور زیستسازگاز بودن سامانه ها، آنها به مدت ۷ روز طی آزمونهای مرتبط، مورد بررسی قرار گرفت، گفت: سامانه دارویی ساخته شده به طور خاص برای بیماران چشم طراحی شده است، از این رو، این سامانه در بیمارستانهای چشم پزشکی کاربرد خواهد داشت.
وی با اشاره به نتیجه این پروژه گفت: با توجه به نتایج خوب به دست آمده در آزمونهای برون تنی، در نظر داریم سامانه های طراحی شده جهت بررسیهای درون تنی در بدن حیوان کاشته شود؛ همچنین از داروی «بواسیزوماب» که یک داروی کاربردی برای درمان بیماری AMD است، در سامانهها استفاده خواهیم کرد تا میزان رهایش برای این داروی خاص را نیز اندازه بگیریم.
وی بااشاره به ویژگی های این طرح گفت: نتایج به دست آمده از آزمون زندهمانی سلولی نشان داد، که نانوذرات و سامانههای حاوی دارو تهیه شده، هیچگونه سمیتی را ایجاد نکردند. بنابراین، با توجه به نتایج بدست آمده، به نظر میرسد که سامانه هیبریدی هیدروژل فیبروئین ابریشم- نانوذرات کیتوسان به عنوان بستری مناسب برای کنترل رهایش داروی دگزامتازون در درمان التهابهای چشمی میتواند پیشنهاد شود.
به گفته وی، از مزایای این طرح می توان به کاهش بسیار زیاد هزینه ها و عوارض جانبی نسبت به نمونه های مشابه اشاره کرد.
وی با اشاره به دیگر کاربردهای نتایج این طرح گفت: علاوه بر کاربرد ذکر شده برای بافت چشم، از این سامانه با یکی سری اصلاحات کوچک برای دارورسانی در سایر بافتهای بدن نیز کاربرد خواهد داشت.
به گزارش مهر، دکتر مهناز اسکندری و دکتر عاطفه سلوک اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر اساتید راهنمای این طرح بودند.
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