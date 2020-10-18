به گزارش خبرگزاری مهر، وبینار «ارزش کتابخانه های عمومی، از ارزانی تا ارزندگی» روز چهارشنبه ۳۰ مهر توسط معاونت برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات نهاد برگزار می‌شود.

این وبینار روز چهارشنبه ۳۰ مهر در دو نوبت صبح(۱۰ تا ۱۲) و عصر(۱۴ تا ۱۶) برگزار شده و به موضوعات «کتابخانه عمومی ارزش مبنا»، «ارزش افزوده کتابخانه عمومی»، «پارادایم کاربرمحوری در سازمان» و «کتابخانه عمومی کاربرمحور» می‌پردازد.

در بخش نخست وبینار سیامک محبوب، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با موضوع «کتابخانه عمومی ارزش مبنا» به سخنرانی می‌پردازد. در این‌سخنرانی ارزش و گستره مفهومی آن برای کتابخانه و نیز مفهوم کتابخانه عمومی کاربر محور بررسی خواهد شد. سپس جوزف متیو، سردبیر «فصلنامه کتابخانه عمومی» (Public Library Quarterly) در سخنرانی با عنوان «ارزش افزوده کتابخانه عمومی» به تشریح برآمدهای کتابخانه عمومی برای کاربران می پردازد.

همچنین در بخش دوم وبینار «ارزش کتابخانه های عمومی، از ارزانی تا ارزندگی» مجتبی امیری، مدیر گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در بخشی تحت عنوان «پارادایم کاربرمحوری در سازمان» به مباحثی همچون فلسفه سازمان کاربرمحور و چالش‌های نظری و عملی سازمان کاربرمحور می پردازد. در ادامه این‌بخش هم مریم نظری، دکترای سواد اطلاعاتی از دانشگاه شفیلد انگلستان در سخنرانی با موضوع «کتابخانه عمومی کاربرمحور» به تشریح مسیر تحقق کتابخانه عمومی کاربر محور می‌پردازد و تجاربی از کاربرمحوری در کتابخانه‌های عمومی جهان را بیان می‌کند.

وبینار «ارزش کتابخانه های عمومی، از ارزانی تا ارزندگی» از طریق پایگاه اطلاع رسانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور به نشانی (iranpl.ir)، صفحه آپارات اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران به نشانی (tehranpl) و صفحه اینستاگرام اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران به نشانی (@tehranplir) پخش می‌شود.