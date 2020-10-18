دفاع فراهانی از طرح ارائه تسهیلات ویژه خیرین مسکن ساز

به گزارش خبرنگار مهر، مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در دفاع از طرح ارائه تسهیلات ویژه خیرین مسکن ساز برای کمک به تامین مسکن اقشار محروم گفت: امروز تامین مسکن مساله و مشکل بسیاری از همشهریان عزیزمان در تهران و هموطنانمان در کلانشهرهای کشور و شهرهای پرجمعیت است، مشکلی که باید برای حل آن دولت، شهرداری ها، خیرین و سازمان های خدمت رسان اجتماعی دست یاری به سوی هم دهند و مشکل مردم را حل کنند.

وی افزود: مطابق اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»

فراهانی گفت: این مساله علی رغم مداخلات دولت و فعالیت های خیرین به علت ماهیت سرمایه‌ای و بدل شدن سرپناه به یک کالای سرمایه‌ای از دسترس بسیاری از شهروندان محترم دور مانده است، که روند افزایش نرخ مسکن در سالهای اخیر سبب شده است تا شاهد طولانی شدن دوره زمانی توان خرید مسکن در تهران برای اقشار متوسط و دور از دسترس شدن خرید مسکن برای اقشار محروم شویم.

عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: بر همین اساس طرح ارائه تسهیلات ویژه خیرین مسکن ساز برای کمک به تامین مسکن اقشار محروم با محوریت ارائه تسهیلات به خیرین مسکن ساز مورد تایید انجمن برای کمک به خیرین تامین کننده مسکن اقشار محروم تهیه و اکنون پس از بررسی در کمیسیون تخصصی برای تصویب در دستور کار شورا قرار دارد.