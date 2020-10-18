به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، کیوان کاشفی رئیس اتاق مشترک ایران و سوریه با اشاره به جزئیات راه‌اندازی مرکز تجارت ایرانیان در سوریه، اظهار داشت: این مرکز در مساحت چهار هزار مترمربع در منطقه آزاد در قلب دمشق و با سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران خریداری، تجهیز و به بهره‌برداری رسیده است.

وی با بیان اینکه این مرکز در منطقه تجارت خارجی دمشق خریداری شده و موقعیت بسیار ممتازی جهت استقرار شرکت‌ها و فعالیت اقتصادی کشور ایران دارد، ادامه داد: این ساختمان در دوازده طبقه به بهره‌برداری رسیده که دو طبقه آن به‌صورت نمایشگاهی است و در سایر طبقات خدمات مختلف در زمینه بازاریابی، حمل‌ونقل، مشاوره‌های حقوقی، بانکی، بیمه، نمایشگاه و… ارائه می‌شود.

عضو هیأت رئیسه اتاق ایران با اشاره به فراهم شدن تجهیزات کامل، سالن‌های جلسات برای برگزاری نشست‌های اقتصادی و … در این مرکز، خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از مرکز تجارت ایرانیان در سوریه امکان ارتباط با اتاق‌های بازرگانی، صنعت و کشاورزی شهرهای مهم سوریه مانند دمشق، حلب، حمص، لاذقیه و.... را فراهم کرده است.

رئیس اتاق مشترک ایران و سوریه از استقرار ۲۴ شرکت ایرانی در این مرکز و آغاز فعالیت آنها خبر داد.

وی با اشاره به استقرار مشاورین مختلف بانکی، حقوقی و مالی در این مرکز، یادآور شد: با مطالعات کامل و استفاده از تجربیات کشورهای مختلف سعی شده شرکت‌های ایرانی مستقر در این مرکز بتوانند به‌راحتی امکانات و خدمات مورد نیاز خود را در زمینه‌های مختلف دریافت کنند.

کاشفی همچنین از برنامه‌ریزی و در دست اجرا بودن نشست‌ها و نمایشگاه‌های تخصصی بر اساس نیاز شرکت‌های ایرانی هم خبر داد.

عضو هیأت رئیسه اتاق ایران گفت: درحالی‌که شیوع بیماری کرونا موجب کم شدن رفت‌وآمدها و ارتباطات تجاری شده، سعی در تکمیل و تجهیز این مرکز به عمل آمد و در حال حاضر با سهل‌ترین شرایط امکان فعالیت برای فعالین و صادرکنندگان کشور مهیا شده است.

کاشفی از مزایای تأسیس این مرکز برای توسعه روابط تجاری ایران و سوریه هم یاد کرد و ابراز امیدواری کرد راه‌اندازی مرکز تجارت ایرانیان در سوریه بتواند موجب ارتقا سطح روابط اقتصادی بخش خصوصی دو کشور شود.

وی از هدف‌گذاری صادرات یک میلیارد دلاری به سوریه تا پایان سال میلادی آینده خبر داد و عنوان کرد: این مرکز می‌تواند نقش مهمی در تحقق این هدف‌گذاری صادراتی داشته باشد.

کاشفی در پایان آمادگی اتاق مشترک ایران و سوریه جهت ارائه راهنمایی و خدمات به تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور ایران را اعلام کرد.