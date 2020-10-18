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۲۷ مهر ۱۳۹۹، ۱۴:۳۳

مقتدایی در طرح سوال از دو وزیر؛

سرنوشت ساخت خوابگاه‌های متاهلی چه شد؟

سرنوشت ساخت خوابگاه‌های متاهلی چه شد؟

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: همواره دانشجویان متاهل در خصوص خوابگاه‌ها انتظارات و دغدغه‌هایی داشته‌اند که وزارتخانه‌های مربوطه باید در این باره پاسخی قانع کننده ارائه کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان امروز در حاشیه مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران، گفت: قانون تسهیل ازدواج مصوب سال ۱۳۸۴ است که بر همین اساس وزرا و به طور کلی مجموعه اجرایی کشور موظف بودند برخی فعالیت‌ها را انجام دهند که متأسفانه در طول ادوار مختلف و دولت‌های متعدد پس از سال ۸۴ به این سو، عمده این قانون معطل مانده و اقدام موثری انجام نشده است.

وی افزود: بر همین اساس و با توجه به این که در ماده ۱۳ قانون تسهیل ازدواج جوانان، مسؤولیت حسن اجرای این قانون علاوه بر سایر بخش‌های اجرایی و دولت برعهده وزرای امور اقتصاد و دارایی، کشور و همچنین راه و شهرسازی بوده است سه سوال از آنها مطرح کرده‌ام که هر یک باید به صورت جداگانه در مجلس حاضر شده و پاسخگوی این سوالات باشند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس تصریح کرد: در همین راستا بر اساس ماده ۱۰ این قانون وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شده‌اند که نسبت به ساخت و واگذاری خوابگاه متاهلی اقدام لازم را معمول دارند و همچنین نسبت به پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان متاهل به میزان دو برابر دانشجویان مجرد اقدام نمایند.

مقتدایی اعلام کرد: سوال از وزیر علوم به هیئت رئیسه تقدیم شد و سپس به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارجاع و سوال از وزیر بهداشت نیز به کمیسیون بهداشت ارجاع شد.

وی تاکید کرد: همواره دانشجویان متاهل در خصوص خوابگاه‌ها انتظارات و دغدغه هایی داشته‌اند که به صورت مرتب به دفاتر نمایندگی منتقل کرده‌اند و وزارتخانه‌های مربوطه باید در این خصوص پاسخی قانع کننده و عملیاتی ارائه کنند.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: غالب سوالات با مشارکت، همراهی و امضای سایر همکاران تقدیم شده و همه نمایندگان در پیگیری موضوع ازدواج جوانان دغدغه جدی دارند.

کد مطلب 5050696

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