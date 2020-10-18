به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان امروز در حاشیه مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران، گفت: قانون تسهیل ازدواج مصوب سال ۱۳۸۴ است که بر همین اساس وزرا و به طور کلی مجموعه اجرایی کشور موظف بودند برخی فعالیت‌ها را انجام دهند که متأسفانه در طول ادوار مختلف و دولت‌های متعدد پس از سال ۸۴ به این سو، عمده این قانون معطل مانده و اقدام موثری انجام نشده است.

وی افزود: بر همین اساس و با توجه به این که در ماده ۱۳ قانون تسهیل ازدواج جوانان، مسؤولیت حسن اجرای این قانون علاوه بر سایر بخش‌های اجرایی و دولت برعهده وزرای امور اقتصاد و دارایی، کشور و همچنین راه و شهرسازی بوده است سه سوال از آنها مطرح کرده‌ام که هر یک باید به صورت جداگانه در مجلس حاضر شده و پاسخگوی این سوالات باشند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس تصریح کرد: در همین راستا بر اساس ماده ۱۰ این قانون وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شده‌اند که نسبت به ساخت و واگذاری خوابگاه متاهلی اقدام لازم را معمول دارند و همچنین نسبت به پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان متاهل به میزان دو برابر دانشجویان مجرد اقدام نمایند.

مقتدایی اعلام کرد: سوال از وزیر علوم به هیئت رئیسه تقدیم شد و سپس به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارجاع و سوال از وزیر بهداشت نیز به کمیسیون بهداشت ارجاع شد.

وی تاکید کرد: همواره دانشجویان متاهل در خصوص خوابگاه‌ها انتظارات و دغدغه هایی داشته‌اند که به صورت مرتب به دفاتر نمایندگی منتقل کرده‌اند و وزارتخانه‌های مربوطه باید در این خصوص پاسخی قانع کننده و عملیاتی ارائه کنند.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: غالب سوالات با مشارکت، همراهی و امضای سایر همکاران تقدیم شده و همه نمایندگان در پیگیری موضوع ازدواج جوانان دغدغه جدی دارند.