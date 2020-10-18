تایید رسمی مربی پرسپولیس درباره جدایی «پسرانِ خوب»

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در حالی خود را برای حضور در بیستمین دوره لیگ برتر آماده می‌کند که یحیی گل محمدی سرمربی این تیم اسم محسن ربیع خواه و محمد انصاری را از لیست بازیکنان خود خط زد تا دو بازیکنی که با این تیم به چهار قهرمانی متوالی رسیده بودند از جمع سرخپوشان پایتخت جدا شوند.

کریم باقری مربی پرسپولیس با انتشار عکس هر دو بازیکن در صفحه شخصی خود در اینستاگرام خبر جدایی ربیع خواه و انصاری را تایید کرد. مربی پرسپولیس در این باره نوشت: «پسران خوب پرسپولیس موفق باشید.»

ربیع خواه صبح امروز پس از جلسه با مسئولان باشگاه، فسخ قرارداد خود را گرفت و انصاری نیز قرار است در هفته جاری نامه فسخ قرارداد خود را از باشگاه دریافت کند.